普廷、川普都不去！相隔逾3年 烏俄停火談判15:00舉行

烏俄停火談判將於台灣時間今下午在土耳其登場。圖為烏克蘭外交部長西比哈（左）與土耳其外交部長費丹（右）會面。（路透）

2025/05/15 14:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯在相隔3年多後，再次於土耳其進行停火談判，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲俄總統普廷出席，但普廷不赴約，任命代表團前往，美國總統川普也不出席，烏俄會談預計將於台灣時間今（15日）下午3點進行。

綜合外媒報導，烏俄停火談判將於當地時間今上午10點（台灣時間今下午3點）在土耳其舉行，由於俄羅斯總統普廷不出席，不會有領袖對話，烏俄雙方將以團隊會談的形式進行對話。

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普廷任命2022年曾主持對烏談判的總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）擔任俄羅斯代表團長。代表團成員包括俄羅斯外交部副部長加盧津（Mikhail Galuzin）、國防部副部長福明（Alexander Fomin）和俄羅斯軍事情報機構（GRU）負責人科斯秋科夫（Igor Kostyukov）。

這次談判不對媒體開放，是自2022年3月以來，烏克蘭和俄羅斯相隔3年2個月來首次面對面談判停火，談判地點與上次相同。

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