黑猩猩也懂衛生！ 牛津研究：用樹葉擦屁股、性行為後清潔

黑猩猩是最接近人類的生物，基因相似度高達98.8%。牛津大學最新研究發現，黑猩猩會使用樹葉清潔身體及照料傷口。（法新社資料照）

2025/05/15 14:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類並非唯一擁有衛生保健習慣的物種！英國牛津大學最新研究發現，黑猩猩也會擦拭臀部、照料彼此傷口，甚至在性行為後進行清潔。此發現為靈長類動物的健康相關行為提供了新見解。

《衛報》13日報導，先前科學家已知大型猿類會自我照護，例如黑猩猩會用昆蟲治療自己和他人的傷口，紅毛猩猩則被觀察到用具藥性的植物汁液和咀嚼過的葉子處理傷口。而這項新研究進一步揭示，黑猩猩也會將咀嚼過的植物敷料用於傷口，顯示這類健康照護行為在這些靈長類動物中可能比以往認為的更為普遍。

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研究作者之一的艾洛蒂·弗雷曼博士（Dr Elodie Freymann）表示：「我們人類喜歡自詡在許多方面都是獨特的，長期以來，我們認為醫療保健是人類的特殊之處。」但她補充說，包括這項新研究在內的許多工作顯示，野生動物在生病或受傷時，也知道如何照顧自己，並將這些技能用於同伴。

弗雷曼博士認為，這不僅對理解現代人類醫療系統的起源有啟示，也對非人類動物是否具備同理心或利他主義的爭論有所影響。她說：「我們越多發現動物在沒有立即自身利益的情況下互相幫助的案例，就越能證明這並非人類獨有。」

該研究發表於《生態學與演化前沿》（Frontiers in Ecology and Evolution）期刊。弗雷曼博士與同事研究了非洲烏干達布東戈森林（Budongo Forest）中東非黑猩猩的索恩索（Sonso）和瓦伊比拉（Waibira）社群。團隊結合了對各社群為期4個月的新觀察數據，以及對索恩索社群長達30年的記錄。

數據顯示，黑猩猩通常因同伴間打鬥或陷阱而受傷。團隊在2個社群中識別出23例傷口自我護理行為，包括舔舐傷口、用樹葉輕拍、用手指按壓，以及敷上咀嚼過的葉子。弗雷曼博士指出，黑猩猩用於敷傷口的部分植物已知具有傷口癒合特性及生物活性，但尚不清楚黑猩猩是否意識到這些特性。

黑猩猩還有其他自我護理行為，例如用樹葉擦拭性行為後的生殖器，或排便後的臀部，以及移除身上的陷阱。團隊還發現索恩索社群的黑猩猩會互相幫助，即使彼此沒有親緣關係，行為包括移除陷阱、照料傷口，甚至有個案是性行為後為同伴擦拭陰莖。

未參與此研究的德國馬克斯·普朗克動物行為研究所舒普利博士（Dr Caroline Schuppli）稱讚此研究具價值且資訊豐富，有助於未來研究人員識別田野關鍵行為。她也認為，黑猩猩的這些行為對人類醫療保健起源具啟示意義，指出執行這些行為所需的認知能力在人類與黑猩猩間是共享的，很可能我們的共同祖先已具備這些能力。

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