為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曼谷老城區傳槍響！吸毒男找不到女友 怒對空連開6槍與警對峙

    泰國曼谷今日傳出槍擊騷動，一名疑似吸毒男子因找不到女友而暴氣，對空連開6槍還對警察開火。（擷取自Khaosod English/FB）

    泰國曼谷今日傳出槍擊騷動，一名疑似吸毒男子因找不到女友而暴氣，對空連開6槍還對警察開火。（擷取自Khaosod English/FB）

    2025/05/15 15:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷老城區今（15）日上午驚現持槍狂徒，一名疑似吸毒後情緒失控的男子因找不到女友，直接持槍衝進社區，對空連開6槍並怒吼咆哮，嚇壞周邊居民。警方緊急封鎖現場，雙方對峙期間男子還朝警方開火，場面一度緊張，所幸暫無人員傷亡。

    綜合泰媒報導，當地時間上午9時45分左右，地點位在曼谷蓮區帕蘭諾路（Phan Nok Road）一帶，31歲男子泰（Tae）當時手持槍械進入狹窄巷弄，不斷高聲咆哮、行為激動，找尋失聯的女友，卻在未果後朝天連開6槍，引起現場民眾尖叫逃竄。

    警方獲報趕抵後立刻封鎖區域，試圖說服泰放下武器。但男子非但不願配合，還朝警方連開3槍。考量事態升高，當局隨即請求武裝部隊增援，並派出談判專家進行溝通。目前雙方仍在僵持中，未傳出傷亡。

    初步調查顯示，泰疑似長期吸毒，案發當天吸毒後出現幻覺，誤以為女友與其他男子外出約會，因此情緒失控持槍出門尋人。女友向警方表示，兩人已爭吵多日，泰近來幾乎不睡覺、整日吸毒，精神狀況早已不穩。

    鄰居則透露，泰已在當地居住多年，疑似涉及販毒，手中持有槍械，街坊皆敢怒不敢言，長期活在威脅陰影中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播