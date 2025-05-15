曼谷老城區傳槍響！吸毒男找不到女友 怒對空連開6槍與警對峙

泰國曼谷今日傳出槍擊騷動，一名疑似吸毒男子因找不到女友而暴氣，對空連開6槍還對警察開火。（擷取自Khaosod English/FB）

2025/05/15 15:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷老城區今（15）日上午驚現持槍狂徒，一名疑似吸毒後情緒失控的男子因找不到女友，直接持槍衝進社區，對空連開6槍並怒吼咆哮，嚇壞周邊居民。警方緊急封鎖現場，雙方對峙期間男子還朝警方開火，場面一度緊張，所幸暫無人員傷亡。

綜合泰媒報導，當地時間上午9時45分左右，地點位在曼谷蓮區帕蘭諾路（Phan Nok Road）一帶，31歲男子泰（Tae）當時手持槍械進入狹窄巷弄，不斷高聲咆哮、行為激動，找尋失聯的女友，卻在未果後朝天連開6槍，引起現場民眾尖叫逃竄。

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警方獲報趕抵後立刻封鎖區域，試圖說服泰放下武器。但男子非但不願配合，還朝警方連開3槍。考量事態升高，當局隨即請求武裝部隊增援，並派出談判專家進行溝通。目前雙方仍在僵持中，未傳出傷亡。

初步調查顯示，泰疑似長期吸毒，案發當天吸毒後出現幻覺，誤以為女友與其他男子外出約會，因此情緒失控持槍出門尋人。女友向警方表示，兩人已爭吵多日，泰近來幾乎不睡覺、整日吸毒，精神狀況早已不穩。

鄰居則透露，泰已在當地居住多年，疑似涉及販毒，手中持有槍械，街坊皆敢怒不敢言，長期活在威脅陰影中。

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