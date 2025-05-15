柴靜舊作遭令下架 轉行當自媒體人後更具影響力

曾是中國央視記者、主持人的柴靜，其舊作「看見」今天傳出在中國大陸收到下架通知。（資料照）

2025/05/15 13:50

〔中央社〕曾是中國央視記者、主持人的柴靜，其舊作「看見」今天傳出在中國大陸收到下架通知。柴靜目前是一名自媒體人，網上發布的多部影片瀏覽量破100萬次，最新一期主題是採訪台灣老兵高秉涵，談國共內戰的殘酷往事。

北京貝貝特出版顧問有限公司今天發出圖書下架通知，表示「看見」一書因「質量（品質）問題」停止出版發行，決定將該書全部下架並召回，請平台接到通知即刻停止銷售此書。

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這份通知的發函對象是天貓、淘寶、京東、當當、拼多多、新華等電商平台，今天在微信等社群媒體上迅速傳播開來。

中央社記者按通知電話詢問北京貝貝特退貨組，對方表示，無論是不是從該公司出貨，這本書都要全面回收、下架。

不過，截至發稿，京東及當當網上都還能購買此書。

「看見」這本書2013年就出版已銷售多年，內容是柴靜講述在央視10年歷程，也反映出中國社會變遷，近年並不特別受到關注。今天正式下架的通知發布後，有網友認為，「書沒有問題，是人變得敏感了」。

柴靜及其報導作品數次引發話題。她在2014年離開央視，2015年自費拍攝的空氣汙染調查紀錄片「穹頂之下」在網上播出48小時後，總播放次數超過2億，隨後影片和相關文章在中國大陸被撤下。

2023年，柴靜在YouTube開通個人頻道，成為自媒體人，多部影片都有破100萬次的瀏覽量。期間，她製作的「陌生人：柴靜對話聖戰分子」預告片在微信迅速傳播但也很快就被屏蔽。近期她則採訪分別在俄羅斯、烏克蘭作戰的中國人和台灣人，引發許多關注。最新一期則是在台海局勢緊張下，採訪台灣老兵高秉涵，談國共內戰時的殘酷往事。

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