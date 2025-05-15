中國病重婦欲領21萬救命錢 銀行門口苦等1.5小時當場斷氣

中國河南一名病重婦人為了領錢付醫藥費，等了快1.5小時後不幸在銀行門口過世。（本報合成，擷取自微博）

2025/05/15 14:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南近日發生一起令人鼻酸的事件，一名62歲病重婦人因需提領定期存款支付醫療費，家屬持其證件前往銀行辦理，卻因密碼輸入錯誤被要求本人到場，家屬無奈推著幾近昏迷的婦人到場，在銀行門口等候近1個半小時後婦人不幸離世。

綜合中媒報導，湖南株洲一名彭姓男子控訴，他的姑姑近日病重住院，急需從銀行提領5萬元人民幣（約新台幣21萬元）的定期存款來支付醫藥費。14日下午，姑姑的女兒攜帶身分證、戶口名簿及存摺前往中國農業銀行株洲田心分行，未料因密碼錯誤，櫃台人員表示必須由本​​人親自到場辦理。

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情急之下，家屬只好將氣若游絲的婦人用輪椅推到銀行。由於婦人身體虛弱難以忍受銀行冷氣，只能待在門口。一路從下午4時左右等到接近傍晚6點，​仍未成功完成提領手續，最終於17時54分在銀行門口不幸過世。

當晚近8時銀行方面才完成提款作業，但當時婦人早已身亡，遺體現仍停放在殯儀館。對此，中國農業銀行田心支行證實有儲戶於門口去世，但表示相關細節仍在了解中，目前正配合警方調查與處理後續事宜。

此事引發中國網友熱議，不少人批評銀行不知變通，「將病人折磨死在銀行，真是人神共憤」、「這涉嫌過失致死嗎？」、「規矩是死的，人也死了，唉」、「存錢時沒有那麼多規矩，取錢時直接要你的命」。

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