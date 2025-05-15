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    美國女大白天當街遭陌生男槍擊 子彈僅差「1公分」擦身而過

    美國紐約布朗克斯32歲女子近期白天走在路上時，突然遭陌生男子近距離朝後腦開槍，子彈僅差「1公分」擦身而過，幸運生還。（圖擷自「@NYPDTips」X）

    美國紐約布朗克斯32歲女子近期白天走在路上時，突然遭陌生男子近距離朝後腦開槍，子彈僅差「1公分」擦身而過，幸運生還。（圖擷自「@NYPDTips」X）

    2025/05/15 14:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布朗克斯一名32歲女子近期白天走在路上時，突然遭陌生男子近距離朝後腦開槍，子彈僅差「1公分」擦身而過，幸運生還，當地警方已展開調查。

    綜合外媒報導，警方表示，受害者女子透露當地時間9日上午9時許於大學高地區的西183街與戴維森大道交口附近，走路回家途中突然有1名身穿黑衣、戴帽的男子從背後靠近，隨即舉槍指向她的後腦勺。

    受害者女子回憶，「我只是走在路上，突然有人從我背後跑來，對著我開槍」，在槍響瞬間，她及時轉頭使子彈偏離致命路線，擦肩而過逃過一劫，儘管沒有中彈，但她因過度驚嚇跌倒，頭部撞地受傷。

    警方表示，槍手犯案後逃逸，現場目擊者紛紛報警。急救人員將受害者送往聖巴納巴醫院治療，目前已無生命危險。經初步調查，女子與槍手互不相識，尚未查明男嫌犯案動機。

    據監視器畫面，嫌犯為一名身高約180公分、體重約90公斤男子，案發時身穿黑衣、頭戴連帽外套，警方將以謀殺未遂方向調查此案。

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