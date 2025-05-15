穿錯就開除？ 美國星巴克「制服令」惹怒千名員工 大罷工嗆爆資方

星巴克員工因不滿公司新推出的服裝儀容規定，在美國多間門市發起罷工行動。（美聯社）

2025/05/15 13:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕星巴克（Starbucks）員工工會週三（5月14日）表示，自上週日以來，全美75間門市已有超過千名咖啡師展開罷工，抗議公司實施的新服裝儀容規定。

《美聯社》報導，星巴克12日起對其咖啡師在綠色圍裙下的穿著設下新限制。新規要求在美國及加拿大的公司直營店與授權店員工，必須穿著素面黑色上衣，搭配卡其色、黑色或藍色丹寧布料的下裝。相較之下，舊規定允許咖啡師穿著更多樣的深色系及有圖案的上衣。星巴克稱，新規定能讓綠色圍裙更突出，並在公司試圖營造更溫暖、更受歡迎的門市氛圍時，為顧客創造熟悉感。

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然而，代表全美星巴克一萬家公司直營店中570家門市員工的「星巴克工人聯合會」（Starbucks Workers United）認為，服儀規定應透過集體協商決定。

馬里蘭州漢諾威市的星巴克值班主管薩默斯（Paige Summers）表示：「星巴克迷失了方向。他們不聽取那些創造星巴克體驗的咖啡師心聲，反而專注在錯誤的事情上，例如實施限制性的新服儀規定。」她認為，「顧客在等待30分鐘的拿鐵時，根本不在乎我們衣服是什麼顏色。」

薩默斯和其他員工同時批評，公司內部網站上販售的星巴克品牌服飾中，有些款式員工在新規定下已無法穿著上班。星巴克則表示，在宣布新服儀規定時，會向每位員工免費提供兩件黑色T恤。

星巴克週三回應，此次罷工對其美國一萬家直營門市的影響有限。公司指出，即便根據工會自己的統計，參與罷工的星巴克員工不到1%，且在某些情況下，罷工導致門市關閉的時間不到一小時。

星巴克在聲明中表示：「如果工會能將抗議穿黑色襯衫上班的精力，同樣投入到重返談判桌上，那將更具建設性。」並強調，「我們超過99%的門市今天照常營業服務顧客，而且整個星期都是如此。」

星巴克工人聯合會自2021年起持續推動美國門市的工會化運動。儘管星巴克與工會已於2024年2月同意重返談判桌，但雙方至今仍未達成任何合約協議。工會本週表示，已向美國國家勞工關係局（NLRB）提出申訴，指控星巴克未就新服儀規定進行協商。

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