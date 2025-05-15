行李藏青蛙胚胎 哈佛俄籍科學家涉走私被起訴

曾在哈佛大學擔任研究員的俄羅斯科學家佩特洛娃（Kseniia Petrova）。（美聯社）

2025/05/15 12:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美國哈佛大學擔任研究員的俄羅斯籍科學家佩特洛娃（Kseniia Petrova）因涉嫌走私青蛙胚胎等生物樣本入境美國，遭刑事起訴，並面臨驅逐出境。

綜合外媒報導，現年31歲的佩特洛娃今年2月試圖從波士頓洛根國際機場進入美國時，行李被海關發現數項未申報的生物樣本，包括裝在離心管中的非洲爪蟾胚胎、一系列石蠟包裹的胚胎樣本，以及染色玻片。

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執法人員稱，她起初否認行李中攜帶任何生物樣本，但後來改口承認了，還稱樣本是應哈佛醫學院主管要求攜帶，將用於實驗，並表示自己不確定是否需申報。

然而，美國麻薩諸塞州地方檢察官辦公室在14日的新聞稿中表示，執法人員在佩特洛娃手機簡訊中發現，她知道在進入美國之前必須申報胚胎。新聞稿還說，若走私罪名成立，她最高可能面臨20年監禁及25萬美元（約760萬美元）罰款。

佩特洛娃過去3個月一直被關押在路易斯安那州的拘留所。

哈佛大學在聲明中表示，學校「將繼續關注事態發展」。

佩特洛娃是眾多被川普政府逮捕或威脅驅逐出境的非公民學者之一。她曾表示，自己曾公開反對俄羅斯侵略烏克蘭，並參與反戰抗議，擔心若被遣返回國將面臨監禁。

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