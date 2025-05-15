上海女乘客好心給聾啞司機小費 竟遭「360度偷拍」po網博流量

中國上海33歲男計程車司機偷拍200多名女乘客，更將影片上傳至短影音平台賺流量。（本報合成，擷取自小紅書）

2025/05/15 13:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一名女子近日控訴，自己在搭乘一名聾啞司機的計程車時，出於善意給予對方小費卻遭到偷拍，影像還被上傳至短影音平台並配上低俗文字獲取流量，受害女性高達200多人。

綜合中媒報導，該名女子9日在社群發文，表示日前透過「滴滴打車」網路預約計程車，在得知司機是聾啞人士後，她不僅耐心溝通，還提供10元人民幣（約新台幣42元）的小費表達鼓勵。然而幾天後有人提醒，她的搭車過程全被該名司機偷拍並上傳至短影音平台，讓她既震驚又氣憤，「我以為善意能溫暖他人，卻成了別人流量密碼的犧牲品」。

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女子進一步揭露，司機車內除了滴滴公司原設的監視器外，還私自加裝一個360度的攝影機，影音平台200多部影片全是偷拍女乘客的內容，並將影像搭配引人注目的低俗文案上傳吸引點閱，司機已藉此吸引超過1.2萬名粉絲追蹤。

她隨即向滴滴客服投訴，但客服僅要求刪除與她相關的影片，但司機卻只刪除其中一部，其他影片則未處理。直到10日，司機才終於清空帳號內容。滴滴方面回應稱，車內錄音錄像設備應由平台安裝，司機無權私自加裝，並表示若確有此事，平台將嚴肅處理。

上海警方11日證實，涉案的33歲王姓男子自今年3月起，私自在車內架設錄影裝置，偷拍多名女乘客並配上挑逗文字吸引流量，行為已違反隱私相關法令，警方依「偷拍與散布他人隱私」將其行政拘留。

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