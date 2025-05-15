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    日男涉間諜罪遭重判！日本籲放人 中國嗆：應教公民守法

    中國外交部發言人林劍。（歐新社）

    中國外交部發言人林劍。（歐新社）

    2025/05/15 11:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本一名男子被中國上海市第一中級人民法院近日判定涉嫌「從事間諜活動」，判處12年有期徒刑。日本駐華大使館已向中國外交部再次提出交涉，要求儘早釋放在押日本公民，確保司法程序透明。對此，中國外交部卻回應：「日方應切實尊重中國司法主權，同時教育、引導華公民遵守中國法律法規，不得從事違法犯罪活動。」

    綜合日媒報導，1名50餘歲的日本男子2021年12月在上海被中國當局拘留；2022年6月遭正式逮捕；2023年10月被起訴後，在上海法院接受首次庭審。日本駐上海總領事館透露，上海市第一中級人民法院本月13日判定該名日本男子涉嫌「從事間諜活動」，判處12年有期徒刑。

    對此，日本駐華大使館已向中國外交部再次提出交涉，要求儘早釋放在押日本公民，確保司法程序透明，並呼籲中國作出人道考量。

    昨日中國外交部例行記者會中，日本《共同社》記者提問指，上海法院以間諜罪判處日本男子有期徒刑12年，但未公開指控細節。日本政府要求中方確保司法程序透明公開。詢問中方對此有何評論？

    對此，中國外交部發言人林劍回應：「中國是法治國家，司法機關嚴格依照法定程序辦理此案，過程中保障了當事人各項合法權利。日方應切實尊重中國司法主權，同時教育、引導華公民遵守中國法律法規，不得從事違法犯罪活動。」

    自中國2014年實施《反間諜法》以來，已有多名日本人因涉嫌間諜活動被中國當局拘留。據《日本放送協會》（NHK）統計，截至目前至少有17名日本人在中國被拘捕，且包括本次案件在內，已有11人遭判刑。

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