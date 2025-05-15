川普為何要對中國讓步？ 外媒爆他背後幕僚「警告內容」

美國與中國上週末在瑞士日內瓦進行經貿會談，同意90天內暫停關稅措施，美國讓步對中關稅將從145％降至30％，北京對美關稅則從125％降至10％。示意圖。（美聯社）

2025/05/15 12:37

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國上週末在瑞士日內瓦進行經貿會談，同意90天內暫停關稅措施，美國讓步對中關稅將從145％降至30％，北京對美關稅則從125％降至10％。外媒透露，美國總統川普本來不願讓步，願意承受短期的經濟痛苦，並認為中國將在僵局中損失更大。然而越來越多的卡車司機和碼頭工人等藍領階層對此感到不滿，而這正是川普的主力選民。川普在幕僚警告基本盤有危險後，才做出退讓。

根據《華盛頓郵報》報導，對於中美關稅戰，川普不願意太快降低對中國的懲罰，他認為美國需要承受「短期的經濟痛苦」才能實現「貿易再平衡」。他也認為，在此僵局中，中國會損失更大。

請繼續往下閱讀...

不過，在上個月底，越來越多的藍領階層如碼頭工人、卡車司機等，開始認為和中國的關稅戰正嚴重損害他們的利益，不滿情緒越來越高，而藍領階層正是川普的基本盤。知情人士透露，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）與財政部長貝森特（Scott Bessent）及其他幕僚都警告，如果不降低關稅，川普的選情將面臨危機。

報導統計，自從1月20日川普就職以來，政府已經宣布或修改了50多次關稅政策，川普發布了10多項關稅相關的行政命令，但其中有些實施不到一周、有些更一天都撐不了。而川普也已至少六次大幅調整中國、加拿大和墨西哥商品的關稅。

專家指出，政策不斷的反轉反映了總統試圖改變美國貿易，同時又減輕這種轉變帶來的負面影響。

報導指出，中國對長期貿易戰的準備超乎部分專家預期；另外，反而是許多大型企業的CEO對政府表達了不滿，甚至和川普密切關係的盟友也有人強烈反對。曾為前眾議院多數黨領袖坎托（Eric Cantor）工作的共和黨策士海耶 （Doug Heye） 表示，川普的民調數據遭受重創，他可能不太想再次冒險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法