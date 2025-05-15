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    威脅國安！17名美參議員促全面禁售中國TP-Link產品

    美國17名參議員14日聯名致函商務部，要求禁止中國路由器製造商TP-Link繼續在美銷售產品。（Karlis Dambrans提供）

    美國17名參議員14日聯名致函商務部，要求禁止中國路由器製造商TP-Link繼續在美銷售產品。（Karlis Dambrans提供）

    2025/05/15 12:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國17名共和黨參議員14日聯名致函商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求禁止中國路由器製造商TP-Link繼續在美國銷售產品，理由是該公司與中國政府關係密切，已引發嚴重的國家安全疑慮。

    據《彭博》報導，這封信件由對中立場強硬的阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）領銜，連同另外16名參議員共同署名。信件指控TP-Link與中國政府關係密切，對美國構成「明確且迫在眉睫的威脅」。

    信件引述媒體報導稱，中國間諜曾使用TP-Link設備，包括Wi-Fi路由器對美國實施網路攻擊。中國可藉由TP-Link產品滲透美國系統，「甚至在美方發現漏洞前就已獲得存取權限」。

    信件也提到，美國司法部正著手調查TP-Link涉嫌操控定價的行為。《彭博》早前報導，美國商務部正評估TP-Link與中國之間的關係，是否對美國國家安全構成「不可接受」的威脅。

    調查數據顯示，TP-Link目前在美國Wi-Fi系統及家庭和小型辦公室路由器零售市場的佔有率約為60%，顯著高於2019年初的約10%。但TP-Link本月14日反駁數據失真，認為數據高估了公司的市佔率。

    TP-Link的聲明強調，作為一家美國企業，該公司不受任何外國政府，包括中國政府的控制。聲明寫道，「TP-Link並非國家支持企業，與中國共產黨沒有『深層聯繫』，且完全獨立」。

    TP-Link於1996年在中國創立，直至2024年分拆為2家實體，其中美國業務總部設於加州爾灣（Irvine），中國業務總部則設在深圳。《彭博》調查指出，TP-Link美國分部仍在中國保有大量業務。

    TP-Link美國業務負責人趙建軍在接受《彭博》採訪時，否認與中國軍方或情報系統有任何聯繫，聲稱公司已將所有敏感業務遷至美國境內。

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