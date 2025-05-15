愛因斯坦相對論預言成真！ 科學家首見扭曲錯覺

藝術家概念圖：透過雷射與高速攝影機，科學家們終於視覺化呈現了相對論中使高速運動物體看起來被旋轉的錯覺。（圖擷取自SciTechDaily.com）

2025/05/15 11:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，奧地利維也納物理學家成功重現愛因斯坦相對論預測的特雷爾-潘洛斯效應（Terrell-Penrose effect）。他們利用雷射與高速攝影機，模擬慢光速，首次視覺化高速物體顯得旋轉的現象，證實60多年前理論。

當物體接近光速運動，時空認知將瓦解。此為愛因斯坦狹義相對論核心。高速物體長度收縮，時間流逝與靜止觀察者不同。但相對論預測高速物體不僅變短，還會顯得旋轉，此前從未被直接觀測。1959年，物理學家特雷爾（James Terrell）與潘洛斯（Roger Penrose）各自獨立提出此結論。

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維也納工業大學（TU Wien）沙特施耐德教授（Peter Schattschneider）解釋，火箭若以9成光速飛過，其長度將縮短2.3倍，即勞侖茲收縮（Lorentz contraction）。然此無法直接拍攝，因需考量物體不同點光線抵達相機的時間差。

沙特施耐德闡釋，想像高速方塊，遠離面比朝向面更遠。若前後角光子同時抵眼，後角光子行程更長，意味更早發出。彼時方塊位置與前角光線發出時不同。他說：「這使方塊看似被旋轉。」此為長度收縮與光線傳播時間差共同作用結果。

日常此效應無關緊要。現技術亦難加速火箭至能拍下此效應。然而沙特施耐德團隊從藝術獲啟發，利用極短雷射脈衝與高速攝影機在實驗室重現。學生赫爾姆（Victoria Helm）與霍諾夫（Dominik Hornof）解釋，他們移動實驗室中方塊與球體，用高速相機記錄不同時點反射的雷射光。若時間掌握得宜，可創造光速僅每秒2公尺時的相同結果。

科學家結合物體不同時點被雷射照亮的區域，模擬光速僅每秒2公尺時光線應發出的時刻，使此效應顯現。沙特施耐德說：「結果如預期，方塊扭曲，球體仍是球體，但北極點位置改變。」

此成果為藝術家羅德里格斯（Enar de Dios Rodriguez）與維也納大學等合作的藝術科學計畫延伸。研究發表於《通訊物理》（Communications Physics），助更理解相對論。

特雷爾-潘洛斯效應示意圖：高速運動的物體（如方塊）會因為長度收縮及光線傳播時間差而顯得被旋轉了。（圖擷取自TU Wien專頁）

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