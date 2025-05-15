漫畫《我所看見的未來》預言日本7月強震引恐慌 70歲作者發聲了

日本漫畫《我所看見的未來》，在書中有關7月5日會發生強震及海嘯的內容也引發恐慌，甚至導致赴日遊客減少。（美聯社）

2025/05/15 11:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾預言過311大地震發生的日本漫畫《我所看見的未來》，在書中有關7月5日會發生強震及海嘯的內容也引發關注，甚至導致赴日遊客減少，對此，漫畫家本人龍樹諒（たつき諒）受訪時回應，她始終以客觀的立場來看待此事，也呼籲民眾冷靜，參考專家的意見。

日本漫畫《我所看見的未來》曾精準預言2011年日本311大地震，而書中另一段提到「真正的災難將在2025年7月到來」引發網路熱議，預言7月5日會發生一場大地震，震央位於日本、台灣和菲律賓海域之間，導致日本3分之1土地被海嘯淹沒，恐慌導致赴日遊客減少，甚至有航空公司宣布減班。

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對此，70歲的作者龍樹諒接受日媒《每日新聞》訪問，她以書面表示，自己只是以客觀態度看待，稱「外界如此關心此議題，代表防災意識正在提升，我認為這是積極性的，也盼這份關注能促進人們的安全意識與準備。」

龍樹諒強調，「對內容的解讀應交由人們自行判斷。不過，也希望大家不要過度恐慌，應參考專家意見，適當行動。」

出版社「飛鳥新社」也呼籲：「我們出版的這本書是基於作者的預知夢境，絕非有意引起人們不必要的焦慮。然而，對於災害等事件，我們認為認真、妥善地應對，並參考專家的建議至關重要。」

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