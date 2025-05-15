為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    漫畫《我所看見的未來》預言日本7月強震引恐慌 70歲作者發聲了

    日本漫畫《我所看見的未來》，在書中有關7月5日會發生強震及海嘯的內容也引發恐慌，甚至導致赴日遊客減少。（美聯社）

    日本漫畫《我所看見的未來》，在書中有關7月5日會發生強震及海嘯的內容也引發恐慌，甚至導致赴日遊客減少。（美聯社）

    2025/05/15 11:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾預言過311大地震發生的日本漫畫《我所看見的未來》，在書中有關7月5日會發生強震及海嘯的內容也引發關注，甚至導致赴日遊客減少，對此，漫畫家本人龍樹諒（たつき諒）受訪時回應，她始終以客觀的立場來看待此事，也呼籲民眾冷靜，參考專家的意見。

    日本漫畫《我所看見的未來》曾精準預言2011年日本311大地震，而書中另一段提到「真正的災難將在2025年7月到來」引發網路熱議，預言7月5日會發生一場大地震，震央位於日本、台灣和菲律賓海域之間，導致日本3分之1土地被海嘯淹沒，恐慌導致赴日遊客減少，甚至有航空公司宣布減班。

    對此，70歲的作者龍樹諒接受日媒《每日新聞》訪問，她以書面表示，自己只是以客觀態度看待，稱「外界如此關心此議題，代表防災意識正在提升，我認為這是積極性的，也盼這份關注能促進人們的安全意識與準備。」

    龍樹諒強調，「對內容的解讀應交由人們自行判斷。不過，也希望大家不要過度恐慌，應參考專家意見，適當行動。」

    出版社「飛鳥新社」也呼籲：「我們出版的這本書是基於作者的預知夢境，絕非有意引起人們不必要的焦慮。然而，對於災害等事件，我們認為認真、妥善地應對，並參考專家的建議至關重要。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播