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    德國總理梅爾茨首次演說 宣布將國防軍打造為歐洲最強軍隊

    德國總理梅爾茨發表了上任後的首次重要演說，宣布要將德國聯邦國防軍打造為「歐洲最強大的常規軍隊」。（美聯社）

    德國總理梅爾茨發表了上任後的首次重要演說，宣布要將德國聯邦國防軍打造為「歐洲最強大的常規軍隊」。（美聯社）

    2025/05/15 11:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在當地時間14日在聯邦議院發表了上任後的首次重要演說，除了聚焦對烏克蘭的援助外，還宣布為了抵禦俄羅斯日益增長的威脅，要將德國聯邦國防軍打造為「歐洲最強大的常規軍隊」。

    綜合外媒報導，德國總理梅爾茨首次在德國聯邦議院發表政府聲明，他保證會持續支援烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略；梅爾茨讚揚前任總理蕭茲（Olaf Scholz）對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的回應是開創性的，是歷史性的，強調德國會毫無保留地站在烏克蘭人民一邊，「這關係到我們整個歐洲大陸的和平秩序」。

    梅爾茨指出，俄羅斯早已將德國和歐洲作為目標的侵略者，因此德國聯邦國防軍應成為「歐洲最強大的常規軍隊」，新政府將為國防軍提供所需的所有財政資源，他稱這是「歐洲人口最多、經濟最強國家應盡的責任」。

    對於德軍成為歐洲最強軍隊，梅爾茨指出：「我們的朋友和合作夥伴也對我們抱持這樣的期望，事實上，他們要求我們這麼做。 」 為了增加軍隊規模，梅爾茨承諾德國將建立一項新的、有吸引力的志願兵役制度，鼓勵年輕人承擔國家安全的責任。

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