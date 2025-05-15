時隔1年半 兩韓邊界「板門店特別參觀計畫」明天重啟

南韓統一部今日表示，板門店特別參觀行程將於明天（16日）重新開放。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

2025/05/15 12:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部今日表示，由於南北韓之間局勢緊張而中斷的板門店特別參觀行程，將於明天（16日）重新開放，此為時隔1年6個月後再次開放。

據《韓聯社》報導 ，南韓統一部官員今日表示，政府考慮到國民安全等因素，先前中斷的板門店參觀行程，將於明天以特別參觀形式重新啟動。

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據了解，此次「特別參觀」是由統一部主導、事前規劃的民間參訪行程，主要對象為政策相關人士。首場參觀團人員將於明天前往板門店，包括正在接受國立統一教育院「統一政策領導人課程」17名學員。

板門店參觀行程，自2023年7月因美軍士兵越界北韓事件全面中止，雖然同年11月22日部分恢復，然北韓當局於11月23日因南韓中止《919軍事協議》部分條款效力，北韓隨即宣布全面廢棄該協議，並為板門店執勤人員配槍，造成局勢升溫，故南韓統一部於12月1日決定再度停止參觀行程。

其後，即使聯合國軍司令部與軍方不定期安排外國人參訪，然統一部的民間行程則一直處於停擺狀態。而隨著外國訪客仍頻繁造訪，當局也接獲不少要求恢復參觀板門店的民眾請願。

統一部官員表示，此次恢復行程是在與板門店所屬的聯合國軍司令部協調後，完善安全對策，才以「特別參觀」的形式有限度地重啟。不過，目前尚未決定開放一般民眾透過網路報名參加的「普通參觀」行程；統一部強調，若特別參觀實際運作順利，且無發現特別問題，則考慮推動恢復普通參觀。

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