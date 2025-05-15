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    墨西哥23歲美妝網紅上TikTok直播 竟遭當眾槍殺

    墨西哥23歲美妝網紅瓦萊麗亞13日透過TikTok直播時遭人槍殺身亡。（圖擷自「v___marquez」IG）

    墨西哥23歲美妝網紅瓦萊麗亞13日透過TikTok直播時遭人槍殺身亡。（圖擷自「v___marquez」IG）

    2025/05/15 10:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥23歲美妝網紅瓦萊麗亞（Valeria Marquez）13日透過TikTok直播時遭人公然槍殺身亡，消息曝光引發社會震驚，有關當局正按照針對女性謀殺（即因性別原因殺害女性或女孩）的調查程序進行調查。

    綜合外媒報導，哈利斯科州檢察官辦公室週二晚間發布聲明表示，瓦萊麗亞當地時間13日於薩波潘市（Zapopan）個人經營美容院內透過Tiktok進行直播時，突然有1名男子闖入並開槍將她殺害。

    依據公開畫面顯示，瓦萊麗亞遭槍擊後癱軟倒在椅子上，面前桌上全是鮮血，然直播仍持續，直到有人撿起手機後畫面中斷。男嫌臉部短暫出現在鏡頭中，目前尚未被確認身份。

    據悉，瓦萊麗亞的Instagram和TikTok擁有近20萬名粉絲。事發之前瓦萊麗亞曾在直播中透露，有陌生人在她不在店內時送來一份「昂貴的禮物」，她對此感到擔憂，並無意等待對方返回。

    報導分析，此案再次引發針對該國性別暴力問題的關注。據聯合國拉丁美洲與加勒比海經濟社會委員會最新數據顯示，墨西哥與巴拉圭、烏拉圭、玻利維亞並列為該地區女性命案發生率第4高國家，在2023年每10萬名女性中有1.3人死於女性謀殺。

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