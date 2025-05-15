墨西哥連環車禍21死！油罐車逆向猛撞巴士 廂型車遭波及全毀

墨西哥中部普艾布拉州14日發生連環車禍，油罐車逆向超車造成至少21人喪生。（圖擷自Youtube）

2025/05/15 10:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥中部普艾布拉州（Puebla）14日發生嚴重連環車禍，1輛油罐車逆向超車時撞上1輛巴士，波及另1輛廂型車，造成至少21人喪生。

綜合媒體報導，普艾布拉州政府官員艾吉拉（Samuel Aguilar）告訴媒體，事故發生於當地時間14日上午11時左右，共18人當場死亡，另有3人送醫不治，並有多名傷者送醫，可能達25人。

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艾吉拉說，車禍發生在普艾布拉州連接瓦哈卡州（Oaxaca）的公路上，距離提瓦坎（Tehuacan）收費站約13公里處，涉及3輛車。

墨西哥媒體報導，1輛油罐車試圖超車，駛入對向車道卻撞上1輛巴士，隨後迎面衝向1輛廂型車。油罐車失控後，墜入20公尺深的溝壑並起火。

現場畫面顯示，油罐車衝下溝壑後發生爆炸，升起陣陣黑煙，公路護欄被破壞。與油罐車正面碰撞的日產（Nissan）Urvan廂型車則完全損毀。

墨西哥近年來公路事故不斷增加，通常是因為車輛維護不善、危險駕駛或駕駛人疲勞所致。例如東南部康皮基州（Campeche）2月8日曾發生重大車禍，1輛卡車與1輛巴士相撞，造成38人死亡。

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