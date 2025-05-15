為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    墨西哥連環車禍21死！油罐車逆向猛撞巴士 廂型車遭波及全毀

    墨西哥中部普艾布拉州14日發生連環車禍，油罐車逆向超車造成至少21人喪生。（圖擷自Youtube）

    墨西哥中部普艾布拉州14日發生連環車禍，油罐車逆向超車造成至少21人喪生。（圖擷自Youtube）

    2025/05/15 10:12

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥中部普艾布拉州（Puebla）14日發生嚴重連環車禍，1輛油罐車逆向超車時撞上1輛巴士，波及另1輛廂型車，造成至少21人喪生。

    綜合媒體報導，普艾布拉州政府官員艾吉拉（Samuel Aguilar）告訴媒體，事故發生於當地時間14日上午11時左右，共18人當場死亡，另有3人送醫不治，並有多名傷者送醫，可能達25人。

    艾吉拉說，車禍發生在普艾布拉州連接瓦哈卡州（Oaxaca）的公路上，距離提瓦坎（Tehuacan）收費站約13公里處，涉及3輛車。

    墨西哥媒體報導，1輛油罐車試圖超車，駛入對向車道卻撞上1輛巴士，隨後迎面衝向1輛廂型車。油罐車失控後，墜入20公尺深的溝壑並起火。

    現場畫面顯示，油罐車衝下溝壑後發生爆炸，升起陣陣黑煙，公路護欄被破壞。與油罐車正面碰撞的日產（Nissan）Urvan廂型車則完全損毀。

    墨西哥近年來公路事故不斷增加，通常是因為車輛維護不善、危險駕駛或駕駛人疲勞所致。例如東南部康皮基州（Campeche）2月8日曾發生重大車禍，1輛卡車與1輛巴士相撞，造成38人死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播