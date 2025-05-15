人死燈滅是真的？科學家發現生物體微光 死亡即逝

加拿大最新研究指出，生物體可能持續發出極微弱的可見光，這種現象在個體死亡後會停止。（情境照）

2025/05/15 08:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕生命或許真的會發光。加拿大卡加利大學與加拿大國家研究院的一項驚人新研究指出，生物體可能持續散發極其微弱的可見光，這種「生物光子」（biophoton）現象在個體死亡後便會停止。這意味著包括人類在內的所有生物，或許都曾散發著代表健康的「光芒」，直至生命終結。

科學新聞網站《Science Alert》報導，提及生物電磁輻射的研究，常讓人聯想到已被證偽的「氣場」等超自然說法。理論上，生物過程產生的可見光應極其微弱，輕易被環境電磁波及代謝產生的熱輻射所掩蓋，難以精確追蹤。

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然而，卡加利大學物理學家薩拉里（Vahid Salari）及其團隊聲稱，他們觀察到數種活體動物產生了「超微弱光子輻射」（ultraweak photon emission, UPE），這與其死亡後的狀態形成強烈對比，在植物葉片中也觀察到類似現象。

生物光子的概念本身便具爭議性。某些生物過程能產生明顯的化學冷光，數十年來，科學家也記錄到從牛心臟組織到細菌菌落等各種活細胞中，會自發產生波長介於200至1000奈米的微弱光波。這種輻射的來源，很可能是細胞在遭受熱、毒物、病原體或缺乏營養等壓力時產生的「活性氧類物質」（reactive oxygen species）所致。例如，足夠的過氧化氫能使脂肪和蛋白質等物質發生轉化，激發電子並釋放出光子。

若能遠程監測人體、動物組織，甚至農作物或細菌樣本的壓力狀態，將為技術人員和醫學專家提供強大的非侵入性研究或診斷工具。為驗證此方法能否從分離組織擴展至完整個體，研究人員使用高靈敏度相機比較了老鼠生前死後的微弱光子輻射。

實驗中，四隻固定不動的老鼠被分別置於暗箱中成像一小時，隨後被安樂死並再次成像一小時。為排除熱量干擾，老鼠死後仍維持體溫。研究人員成功捕捉到老鼠細胞在生前死後發出的可見光子，其數量差異明顯，安樂死後的光子輻射顯著下降。

對阿拉伯芥（Arabidopsis thaliana）和鵝掌柴（Heptapleurum arboricola）葉片進行的實驗也獲得類似結果。透過物理損傷和化學藥劑對植物施加壓力，有力證明活性氧類物質可能是這種微弱光芒的來源。研究人員報告：「在所有16小時的成像過程中，所有葉片的受損部位均顯著比未受損部位更亮。」

此實驗啟發人們推測，受壓細胞產生的最微弱光芒，或許某天能告訴我們是否處於「容光煥發」的健康狀態。

該研究已發表於《物理化學快報期刊》（The Journal of Physical Chemistry Letters）。

研究顯示，四隻老鼠在活著時（上排）發出的超微弱光子輻射（UPE）明顯多於其死亡後（下排）。（圖取自The Journal of Physical Chemistry Letters）

鵝掌柴葉片受損後發出的超微弱光子輻射（UPE）顯著增強，支持活性氧為發光源的假說。（圖取自The Journal of Physical Chemistry Letters）

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