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    不甩川普訪中東！以色列轟加薩釀80死 學校醫院緊急疏散

    以色列部隊14日空襲加薩北部城市賈巴利亞，造成至少80名巴勒斯坦人喪生。（路透）

    以色列部隊14日空襲加薩北部城市賈巴利亞，造成至少80名巴勒斯坦人喪生。（路透）

    2025/05/15 09:07

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加薩衛生部門指稱，即使美國總統川普（Donald Trump）正訪問中東，以色列部隊14日仍持續襲擊加薩走廊，造成至少80名巴勒斯坦人喪生。

    據《路透》報導，醫護人員說，多數死者在以軍對加薩北部城市賈巴利亞（Jabalia）發動空襲時喪命，死者包括婦女及孩童。

    14日稍晚，以色列軍方對加薩市（Gaza City）多個地區的居民發布了新的疏散命令，迫使數千名巴勒斯坦人撤離避難所。

    以軍公布的地圖顯示，疏散命令涵蓋範圍包括數間學校和加薩最大醫療中心西法醫院（Shifa Hospital）。

    目擊者和醫務人員稱，命令剛發布不久，以色列軍機立即對加薩市的目標展開多次空襲。加薩衛生部透過聲明表示，「一些受害者仍受困道路和廢墟下，救難隊、民間救援團體卻無法到達」。

    在賈巴利亞空襲中失去親人的莫克貝爾（Hadi Moqbel）受訪說，「他們（以軍）發射了2枚火箭彈，……我們趕緊跑來，只見地上散落著屍塊，孩子死了、女人死了，還有1名嬰兒喪生。他的頭像花一樣被炸開，他才2個月大」。

    此外，目擊者和醫務人員稱，以色列軍機14日襲擊了1輛推土機，造成數人受傷。

    13日晚間，與哈瑪斯結盟、受伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）自加薩向以色列發射火箭。以色列在發動反擊前不久，向賈巴利亞和鄰近的貝特拉希亞（Beit Lahiya）居民發出了緊急疏散命令。

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