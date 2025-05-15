俄烏談判在即 普廷未列入克宮出席名單

俄羅斯即將在土耳其與烏克蘭進行談判，克里姆林宮14日晚間公布的人員名單卻未見普廷。（路透資料照）

2025/05/15 07:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯15日將在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭進行直接談判，儘管基輔堅持俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）必須列席，但克里姆林宮14日晚間公布的人員名單中，卻未將普廷列入，引發各界關注。

綜合媒體報導，據克里姆林宮網站14日發布的消息，俄羅斯總統普廷已任命一個由高級官員組成的代表團，將赴土耳其出席俄烏談判，惟普廷本人並不在名單內。

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普廷11日公開提議在伊斯坦堡與烏克蘭直接談判，儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）堅持普廷必須出席談判，部分烏克蘭盟邦也呼籲普廷列席，但普廷15日幾乎已確定不會出現在伊斯坦堡。

普廷任命2022年曾主持對烏談判的總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）擔任俄羅斯代表團長。代表團成員包括俄羅斯外交部副部長加盧津（Mikhail Galuzin）、國防部副部長福明（Alexander Fomin）和俄羅斯軍事情報機構（GRU）負責人科斯秋科夫（Igor Kostyukov）。

普廷簽署的命令還任命了多名專家顧問，其中包含外交部、國防部和總統辦公室的高級官員。

與此同時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）仍拒絕透露普廷是否會前往土耳其。

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