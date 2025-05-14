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    紅鶴進食「頭浸水裡腳跳舞」 研究揭製造渦流捕獵物神技

    紅鶴頭部和嘴部會在水中製造小渦流捕食。（法新社檔案照）

    紅鶴頭部和嘴部會在水中製造小渦流捕食。（法新社檔案照）

    2025/05/14 23:42

    〔編譯管淑平／綜合報導〕紅鶴（flamingo）有奇特的進食方式：頭部朝下浸在水中微微振動。根據12日發表的研究，這種吃東西的方式，背後是有流體力學道理的：紅鶴頭部和嘴喙在水中的動作，會製造小渦流，以便牠們利用水流捕食，而非只是被動過濾進食。

    《紐約時報》12日報導，率領這項研究的美國加州大學柏克萊分校整合生物學家奧特加-希梅尼斯（Victor Ortega-Jiménez）說，「我們挑戰紅鶴只是被動濾食的看法」，「就像蜘蛛會結網，紅鶴會製造渦流（捕食）」。

    紅鶴進食時，頭部上下顛倒整個浸在水中，不斷微微振動，同時腳像跳舞一樣踏步，邊用嘴濾食小型的甲殼類、昆蟲、微藻和其他微小的水生生物。

    研究人員以田納西州納許維爾動物園3隻紅鶴實驗，牠們經過飼養員訓練，在透明容器中進食，以利研究團隊用高速攝影機和流體力學技術，記錄並分析牠們進食時的水流變化；同時，研究人員在水中打入氧氣泡、加入食物顆粒，以視覺化呈現水流動態。初步觀察後，再以紅鶴頭部3維度模型，探究其進食的生物力學。

    研究發現，紅鶴進食時，會頻繁且快速地將頭部往後縮，這每一次動作，都會在水中製造類似龍捲風的小渦流，把底部顆粒往上捲。進一步用模擬紅鶴嘴喙的機械喙實驗，發現紅鶴頭部往上提、但仍在水中之際，嘴喙在水中快速張合震顫（chattering），會讓迷你渦流直接朝牠們的嘴巴流動，有助於捕捉被困在渦流中的獵物。

    紅鶴嘴喙的獨特L型，對於創造渦流和水流循環至為重要，使牠們能在水面有效「收割」製造這些水流帶來的收穫。

    這份研究12日在《美國國家科學院院刊（PNAS）》發表。奧特加-希梅尼斯說，研究的另一個「驚人發現」則與紅鶴進食時的踏步動作有關。研究人員用機械紅鶴腳和電腦模擬，發現紅鶴在水下如跳舞般擺動腳掌，有助於製造更多渦流，把更多食物推向牠們的嘴巴。他說，這一連串動作加起來，顯示紅鶴其實是「高度專業化的超級進食機器，運用全身來取食」。

    未參與這項研究的康乃爾大學生物物理學家鄭晟煥（Sunghwan Jung，譯音）讚揚說，這份研究優異地呈現出，生物形態與動作如何控制周圍流體，使其發揮功能。華盛頓大學演化生物學家里科-格瓦拉（Alejandro Rico-Guevara）認為，這項發現推翻紅鶴是被動濾食的看法，也解開關於紅鶴奇特喙形作用的謎團，揭開牠們演化出一種捕食微小且不易捕捉之獵物的獨特方式，也為鳥類蹼足，除了發揮槳的作用，提出另一種演化理由。

    研究揭開紅鶴進食方式背後的流體力學機制。（路透檔案照）

    研究揭開紅鶴進食方式背後的流體力學機制。（路透檔案照）

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