痛批赤裸裸貪腐！川普想收卡達百億大禮 民主黨卡人事案抗議

美國總統川普第一任任內，2019年7月在白宮與卡達國王塔米姆會面，與一架空軍一號專機模型。（路透檔案照）

2025/05/14 21:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對美國總統川普近日表示，有意接受中東國家卡達饋贈價值達4億美元（約121億台幣）的747-8型巨無霸噴射機，聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）13日表示，在川普政府提出更詳細說明前，將擱置司法部所有的政治任命人事案，國會多名共和黨人也對此事表達關切。

民主黨對這項贈禮計畫，一致感到憤怒，舒默13日批評，「這不僅是赤裸裸的貪腐，也是嚴重的國安威脅」，他要求司法部長邦迪（Pam Bondi）和川普政府說明，也希望了解該架飛機所需額外安全措施的改裝和費用，是否將由卡達負責；若須由美國政府負擔，「為何要納稅人為一架僅會使用1到2年的飛機，付出上億美元甚至更多的錢」。

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這是舒默首次採取全面凍結人事任命案這種做法，將影響數10名候任官員上任時間。舒默說，「司法部長必須向眾議院和參議院兩院作證，解釋為何贈送川普一架私人噴射機，不構成違反收受贈禮須經國會批准的（外國）薪酬條款，或者其他任何操守法規」。美國憲法之「外國薪酬條款（Foreign Emoluments Clause）」，聯邦政府成員未經國會許可，不得接受外國政府和君主饋贈之禮物、報酬。

許多共和黨議員也對總統接受這份大禮感到不安，希望了解贈禮計畫細節，並強調遵守相關規範的重要性。共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito），以及長期以來批評卡達外交政策的議員克魯茲（Ted Cruz），就表達擔心飛機上被裝竊聽設備，也需要了解接受贈禮的合憲性；藍克福特（James Lankford）說，川普說過他會遵守法律，「這就是正確的回答」，保羅（Rand Paul）直接表明，川普不應該接受這份禮物。

共和黨參院領袖圖恩（John Thune）14日被問及此事，拒絕表明態度，但說若接受了贈禮，「我能向你保證，會受到很嚴密的檢視」。

不過，也有共和黨議員支持川普接受贈禮。參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）批評民主黨，這件事還在未定之天，民主黨就已為此「喪失理智」，就算真的贈送了，「我們應該說的只有謝謝」。

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