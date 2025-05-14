驚悚影片曝光！ 四川男當街連續狠刺女子 刀都被捅彎了......

四川一名男子持刀狠刺女子的驚悚影片在牆外瘋傳，男子手上的刀甚至被捅到彎掉。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/14 22:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國又驚傳捅人案，四川一名男子當街持刀連續狠刺一名女子，驚悚影片在牆外瘋傳，男子手上的刀甚至被捅到彎掉，可見下手之狠，女方恐怕凶多吉少。

旅義華僑作家李穎今（14日）晚在X平台分享一段影片和2張照片，指四川成都今天發生一起恐怖傷人案。影片中可以看到大街上一名男子失心瘋似地將一名女子推倒在地，接著拿刀狠狠捅刺女子多刀，旁人嚇得不敢上前，唯獨一名黑衣男子拿起長棍，試圖阻止凶嫌，犯嫌見狀持刀威嚇，作勢攻擊，接著又回去繼續捅女子。

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至於另外2張照片，其中一張可見持刀男站在已經一動也不動的女子身旁，女子恐怕是凶多吉少。另外一張則是凶嫌近照，其手上的刀因捅人用力過猛，刀身整個彎曲。

目前尚未見牆內有媒體報導此案，也不清楚該名男子的犯案動機。牆外網友紛紛表示，「號稱最安全的國家，刀都捅彎了，我尋思你這麼多攝像頭也不中用啊」、「社會戾氣爆棚，政府卻高高在上，忙著維穩和宣傳，哪管老百姓死活？」、「天天大外宣自己強國是最安全國家，然後又獻忠每一天」、「估計是情殺，這下手之狠……」。

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