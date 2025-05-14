台灣要被賣了？川普美中談判提「統一」惹議 美學者曝事實！

川普近日談到與中國的貿易談判時，使用了「統一」（unification）一詞，引發台灣社會疑慮。（美聯社）

2025/05/14 21:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中近日於日內瓦展開經貿談判取得重大進展，不過美總統川普談及與中協商內容時脫口稱，中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一與和平也非常有利」，讓台灣不少人捏了把冷汗，擔心川普是不是要「出賣」台灣？對此，旅美學者翁履中分析川普話中意，呼籲台灣人冷靜，「別再自己嚇自己！」

美國總統川普在5月12日的白宮記者會中，談到與中國的貿易談判時，使用了「統一」（unification）一詞，引發台灣社會疑慮。美國在台協會（AIT）隨即澄清，川普的發言與台灣無關，而是專指中美貿易關係的整合與深化，美國對台政策沒有改變。我國總統府則表示，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題，美國國務院對此也強調，川普總統的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣，台海和平與穩定是美國持久利益，反對任何一方片面改變現狀。

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翁履中今天在臉書發文，「川普談到『統一』，是不是意味著台灣要被賣了？冷靜點，別再自己嚇自己了！如果你了解川普，就會知道他說話時幾乎從不提台灣。不是因為台灣敏感，而是因為他根本不把台灣放在心上。所以，川普嘴裡說出『unification』，不是什麼兩岸密謀，而是單純他口語中常用的、簡化過的詞彙。」

他接著說：「川普用的語言是『庶民語言』，簡單、直接、重複性高。他本可以說integration（整合）、consolidation（整併），甚至coordination（協調），但他選了『unification』，因為這個詞對他的支持者來說，更熟悉、更能聽懂。台灣社會經常處於高度警戒，媒體過度渲染，謠言與陰謀論滿天飛。這次事件其實是一個提醒：我們應該更精準地解讀國際語境，更冷靜地理解美國政治人物的發言。尤其是像川普這樣的領導人，他講話是為了媒體效果，不是為了精準外交。」

翁履中表示，「同時也要提醒台灣的政治人物，不分藍綠都不需要過度反應，看到可能可以操作的一個字詞就要討論半天。連英文主流媒體都沒什麼人在討論這句話，何必浪費口舌？最重要的，也是台灣真正要擔心的，是川普若真要開始處理台灣問題，他不可能是透過記者會『不小心說錯詞』來表達。他會有辦法直接告訴你『我要你們做什麼』，這才是他一貫的作風。所以，聽川普講話，不能只看字面意思，而要理解他的語言風格與政治語境。不然，我們永遠會被自己嚇自己。」

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