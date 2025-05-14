極其罕見！10克拉「地中海之藍」鑽石 日內瓦拍賣6.5億落槌

罕見的10.3克拉「地中海之藍」艷彩藍鑽戒指，13日日內瓦蘇富比（Sotheby's）拍賣會上，以2150萬美元的高價售出。（路透）

2025/05/14 20:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕一枚極其罕見的藍色鑽石13日萬晚間在瑞士日內瓦蘇富比（Sotheby's）拍賣會上，以2150萬美元（約合新台幣6億5161萬元）的高價售出。

《法新社》報導，這顆名為「地中海之藍（The Mediterranean Blue）」的艷彩藍鑽重達10.3克拉，原估價約2000萬美元。拍賣會上，它引發了激烈的競標戰。競價從900萬瑞士法郎（約合1080萬美元）起跳，經過一輪激烈拉鋸後，最終由一位不具名的美國私人收藏家以1790萬瑞士法郎（約合2150萬美元）得標。

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蘇富比表示，「地中海之藍」是一顆新近於南非傳奇的庫里南（Cullinan）礦區開採出的全新藍鑽，自今年3月首次亮相以來，便在鑽石業界引起轟動。在日內瓦最終拍賣前，它上月曾在阿布達比（Abu Dhabi）蘇富比的首展中亮相，與其他7顆總價值超過1億美元的「非凡」鑽石及寶石一同展出。

蘇富比北美、歐洲及中東珠寶部門主管奎格·布魯寧（Quig Bruning）在阿布達比展覽時曾說：「藍鑽位居稀有寶石金字塔的頂端。」他擔任了週二拍賣會的拍賣官，並在聲明中讚譽此鑽為「本季無疑最具代表性的寶石」，稱其「躋身我們拍賣過頂級藍鑽之列」。

然而，歐洲最大線上鑽石珠寶商「77 Diamonds」負責人科明德（Tobias Kormind）的看法則較為保守，他形容這次拍賣「不如預期亮眼」。他承認：「這顆鑽石確實超出了2000萬美元的估價，顯示市場仍有相當興趣。」但他認為，「更廣泛的不確定性，包括持續的美中貿易緊張局勢，可能削弱了競標者的信心，使得原本可能更熱烈的氣氛變得平淡。」

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