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    普廷若出席5/15烏俄談判 川普：我有可能也會去

    美國總統川普（見圖）在空軍一號上對媒體表示，如果俄國總統普廷出席烏俄談判，那他也有可能會到場。（美聯社）

    美國總統川普（見圖）在空軍一號上對媒體表示，如果俄國總統普廷出席烏俄談判，那他也有可能會到場。（美聯社）

    2025/05/14 21:04

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯明（15日）將在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行談判，美國總統川普（Donald Trump）今（14日）暗示，如果俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）親自出席談判，那他也願意參加會議。

    《法新社》報導，川普在空軍一號（Air Force One）上對媒體說：「如果我不在那裏，我不知道他（普廷）會不會現身。我知道他會希望我在場，而這個可能性是有的。如果我們能終結戰爭，我會考慮這個選項。」

    川普補充說，雖然他此趟中東之行的表定最後一站，是造訪阿拉伯聯合大公國，「那不代表我不會這樣做以拯救眾多生命。」

    目前川普派出的與會代表，是他的2名特使與國務卿馬可·魯比歐（Marco Rubio），川普稱：「馬可動身了，馬可一直很有效率。」

    針對週四的談判，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表態，他有意願親自出席，並點名非普廷不見，但俄國方面至今未透露代表團人選。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今日在面對媒體提問時僅含糊回覆：「俄羅斯代表團5月15日會在伊斯坦堡等候烏克蘭代表團。」

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