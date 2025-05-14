川普中東豪賭？會晤敘利亞總統 敦促與以色列關係正常化

美國總統川普（左）、沙烏地王儲穆罕默德（中）與敘利亞總統夏沙（右）於沙國利雅德會晤。（路透）

2025/05/14 20:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普14日於沙烏地阿拉伯會晤敘利亞總統，敦促其與宿敵以色列關係正常化。此前，美國意外宣布將解除對敘利亞政府的所有制裁，此舉被視為美國中東政策的重大轉向。

《路透》報導，川普在出席美國與波斯灣阿拉伯國家峰會前，與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）舉行會談。夏拉曾宣誓效忠「蓋達」恐怖組織（al Qaeda），並領導被華盛頓列為恐怖組織的團體上台。

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沙烏地阿拉伯官方電視台畫面顯示，川普與夏拉在沙國王儲穆罕默（Mohammed bin Salman）的見證下握手。土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）也以視訊方式參與了會談。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在X平台發文指出，川普敦促夏拉效仿阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥，依循2020年美國斡旋的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）與以色列關係正常化。美國同時希望沙烏地阿拉伯也能加入該協議，但相關討論因加薩戰爭爆發而停滯，沙國堅持巴勒斯坦建國是關係正常化的前提。

川普13日表示，沙烏地將在適當時機加入協議，並宣布解除對敘制裁，儘管其政府內部對敘利亞領導人過往與「基地」組織的關聯存有疑慮。他也提到華盛頓正研議與敘利亞政府關係正常化。

解除制裁對夏拉而言是一大利多。自去年12月推翻前總統阿塞德（Bashar al-Assad）以來，夏拉一直致力於穩定國家。此舉將為敘利亞的人道救援、外國投資及貿易掃清障礙。沙國外長費瑟親王（Faisal bin Farhan Al-Saud）表示，利雅德將支持敘利亞經濟復甦，並指制裁解除後該國將有許多投資機會。

敘利亞外交部長14日聲明稱，川普與夏沙的會談內容包括打擊恐怖主義，以及合作消除威脅敘利亞穩定的非國家行為者與武裝團體（含「伊斯蘭國」）的影響。敘國外長稍後將與美國國務卿魯比歐會面。

川普此次為期四天的波斯灣之行首日，充滿盛大儀式和商業協議，包括沙國承諾對美投資6000億美元，及對美軍售1420億美元。川普稍後將飛往卡達首都杜哈，預計卡達也將宣布數千億美元的對美投資，其中卡達航空（Qatar Airways）可能向波音（Boeing）採購約100架廣體客機。結束卡達行程後，川普將前往阿布達比會晤阿聯領導人。

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