卡達贈747客機引抨擊 川普反駁：美國需要氣派飛機

川普12日登上空軍一號前往沙烏地阿拉伯訪問。（路透檔案照）

2025/05/14 19:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普訪問中東之際，他透露打算接受中東國家卡達，饋贈價值4億美元的747-8型巨無霸噴射機，在國內引起軒然大波。川普13日深夜反駁外界質疑，表示「為什麼不接受」，美國需要有「氣派」的飛機。

川普在福斯新聞13日深夜，播出該台主持人尚漢尼提（Sean Hannity）的訪問片段中，質疑外界對他有意接受卡達贈送噴射機一事的批評，重申「我的態度是，為什麼不接受贈禮？」美國「應該擁有最氣派的飛機」。他同日晚間發文，也再度談到此事，表示該架飛機「是送給美國空軍／國防部，不是我！這是一份來自外國、卡達的贈禮，這是一個我們多年來成功保衛的國家。」

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川普上任後仍使用機齡將近35年的波音747-200型空軍一號，波音公司承包打造兩架以波音747-8機型為基礎的新專機，但是交機時間一再延宕，第一架原定去年交機，但已延後到2027年。川普為此多次抱怨，今年2月曾直言，對波音公司遲遲無法交機，「感到不高興」。

在波音交機延宕之際，卡達王室提出捐贈一架747-8型巨無霸噴射機。一架同機型全新商用機價格大約4億美元。川普12日表示，打算接受這項贈禮，直言「拒絕就是傻瓜」，並說這架飛機只是在波音交機之前，暫時充當空軍一號，之後會捐給川普總統圖書館。白宮發言人李威特12日受訪表示，贈機一事的細節還在安排。

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