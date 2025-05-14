日本自民黨FOIP戰略本部上路 親台派大集結

被視為是自民黨非主流派大集結的「自由開放印度太平洋（FOIP）戰略本部」，今天在自民黨總部舉行首次會議，幹部名單從本部長到事務局長青一色都是親台派國會議員，前經濟安保相相高市早苗（見圖）擔任本部長代理。（資料照）

2025/05/14 19:21

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕被視為是自民黨非主流派大集結的「自由開放印度太平洋（FOIP）戰略本部」，今天在自民黨總部舉行首次會議，約有60名國會議員出席，幹部名單從本部長到事務局長青一色都是親台派國會議員，未來的動向除了有日媒解讀將成為下屆總裁選舉的「灘頭堡」之外，還具有抗衡黨內親中勢力的作用。

FOIP戰略本部今天的首次會議公布主要幹部名單，本部長為自民黨最高顧問麻生太郎、本部長代理為前經濟安保相相高市早苗、顧問3人分別為前國家公安委員長古屋圭司、前幹事長茂木敏充、前外相中曾根弘文，副本部長2人為前政調會長萩生田光一、前經濟產業相西村康稔，幹長長為前防衛相木原稔、幹事長代表為前經濟安保相小林鷹之，事務局長（秘書長）為眾議員尾崎正直。

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這份名單都是台灣相當熟悉的親台派國會議員，例如古屋圭司為日華議員懇談會會長、木原稔為該會事務局長，長年參與涉台事務，高市早苗、尾崎正直和西村康稔在黃金週長假時才剛訪問過台灣。所以這個FOIP戰略本部或許也可以稱為「親台戰略本部」。

作家門田隆將在社交平台X上指出，FOIP是前首相安倍晉三生前建立的全球「對中包圍網」戰略，戰略本部的起動，也是對黨內媚中勢力的嚴厲反擊。

其實FOIP戰略本部早在2021年成立，高市日前在一個網路節目提到當時她重掌政調會後，認為應該在黨內成立專責組織，以落實安倍提出的自由且開放印太構想，當時即邀請麻生擔任本部長，但組織成立後因疫情和諸多事務，所以並未真正運做，這次她和麻生商談後決定重啟。

FOIP戰略本部在黨政調會之下運作，受到一定的規範，但形成的共識，有機會直接落實為黨的政策，其功用有別於一般的讀書會。

FOIP戰略本部的主題著重如何加強日本的外交實力，尤其是川普2.0輕視美國與盟國間的關係，也有人擔心美國對印太地區的參與將會減弱，中國將利用川普的關稅政策分裂國際社會。另一方面，日本石破政府上台後，很少提到自由且開放印太構想，包括放寬中國人簽證等措施也被質疑有傾中色彩。

日本經濟新聞分析指出，安倍生前與川普私交甚篤，FOIP戰略本部也讓自民黨內以安倍派為主的非主流勢力，取得重新集結的大義名分。

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