歐盟制裁普廷沒在怕 法外長：新方案可讓俄國經濟窒息

法國外交部長巴霍（見圖）說，為迫使普廷停戰，歐美必須祭出能讓俄國經濟窒息的制裁方案。（歐新社）

2025/05/14 20:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟今（14日）批准對俄羅斯的第17輪制裁方案，但法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）點出，歐盟祭出的制裁對俄國來說似乎不痛不癢，歐美必須要有更強力的手段來「掐斷」俄國經濟，迫使俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）停止入侵烏克蘭。

《法新社》報導，歐盟週三批准了旨在打擊俄羅斯「影子艦隊」的第17輪制裁，不過巴霍對法媒BFM電視台表示：「我們必須做的更多，因為這些大規模制裁，都未阻止普廷繼續對烏克蘭的侵略戰爭。我們必須準備施行能夠一次就讓俄國經濟窒息的毀滅性制裁措施。」

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巴霍說，他計畫週四在土耳其與美國參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）會面，討論葛蘭姆正在推動的對俄制裁法案。

巴霍解釋，葛蘭姆「設計了一套極為強力的制裁方案」，在這套法案體系下，美國將對繼續進口俄國能源的國家徵收500%關稅。

巴霍指出：「俄羅斯找到了方法規避歐美推行的制裁。用這個方法關上水龍頭，就是一種掐住俄羅斯咽喉的方式。」

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