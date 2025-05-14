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    悚！29歲男誤吞魚刺慌忙做2件事 隔天竟吐血身亡

    中國一名男不慎吞下魚刺，照著民間偏方大口吞飯、喝醋，隔天竟吐血身亡。示意圖，與本文無關。（資料照，彰化醫院提供）

    中國一名男不慎吞下魚刺，照著民間偏方大口吞飯、喝醋，隔天竟吐血身亡。示意圖，與本文無關。（資料照，彰化醫院提供）

    2025/05/14 21:24

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國一名男子吃魚時不慎吞下魚刺，連忙照著民間偏方大口吞飯、喝醋，不料隔天竟吐血身亡，引發熱議。

    綜合中媒報導，河南一名29歲張姓男子，11日到餐館點了一份紅燒魚，吃到一半突然感覺喉嚨一陣刺痛，這才意識到自己不慎吞下魚刺。當下張男慌了起來，想起身邊人常說的「土方法」，大口吞了幾口飯，並喝了幾口醋，以為這樣就能解決卡魚刺的問題。

    不料隔天，喉嚨不適的狀況加劇，張男也感覺吞嚥困難，甚至開始吐血。緊急送醫檢查，竟發現一根長約5公分的魚刺卡在張男的食道上方，更糟的是魚刺已經穿透食道，甚至刺穿胸口主動脈，最終搶救無效，張男不幸離世。

    不少人吃魚時，或多或少都有卡到魚刺的經驗，早前就有醫師提醒，魚刺卡在喉嚨覺得有異物感或疼痛，需注意「4不1快」：不要進食、不要催吐、不要喝醋、不要吃藥、盡早就醫。首先有些人想透過大口吞飯或吞水，將卡住的異物往下擠，但這個動作很可能會讓異物卡得更深入。

    再來是不要催吐，消化道卡異物，有些人會試圖把異物咳出或吐出來，但催吐反而會刺激食道蠕動，增加穿孔的危險性。第三是不要喝醋，有人覺得醋可以融化魚刺，但事實是不能，弄不好可能還會刺激消化道黏膜會使其損傷。第四是不要吃藥，有些人喉嚨卡東西出現疼痛，就想服用消炎止痛藥物，但這只能緩解疼痛不適感，異物還是在，可能會延誤就醫治療時機，最好的方式就是盡快尋求耳鼻喉科，或是腸胃科醫師協助將異物取出。

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