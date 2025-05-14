又有學者炮轟習近平！北大女教授：只會畫大餅 人民有機會就往外逃

北京大學光華管理學院副教授張穎婕發表名為「困局無解體制無救」的文章，痛批習近平當局擅長畫大餅。（擷取自北大光華管理學院）

2025/05/14 17:13

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〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平上任以來，實施一系列天怒人怨的政策，引發中國經濟凋敝，民眾生活益發痛苦，當局不僅不知反思，反而更限縮民眾吐露心聲的空間，嚴厲打壓言論自由，許多體制內知識分子發文批評，最新一例是北京大學光華管理學院副教授張穎婕，她發表名為「困局無解體制無救」的文章，痛批習近平當局擅長畫大餅，朝令夕改，導致民眾毫無信心，找到機會就往國外跑。文章由海外中文媒體《議報》於5月13日刊出。

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張穎婕寫道，在美國留學工作10年後，她又回到了熟悉的北京。12年前，她在清華大學畢業後踏上留美攻讀博士之路。如今她回到隔壁北大任教已經4年多了，十幾年來竟都是習天下共產黨的新時代，最深刻的感受，概括下來，無非8個字：困局無解、體制無救。

文章寫道，中國國家統計局公布的中國2024年GDP成長是5％。看到這個數字，很多人都笑了。宏觀層面，當局公布的經濟指標，是肯定要保的，不知道統計局的康義局長當時壓力會有多大。但關鍵的問題是背後經濟發展的結構是否健康，百姓們看到這個數字後的微觀反應（包括信心與預期等等），這些才是大問題。中微觀層面，各行各業大有百業凋敝、信心暗淡的趨勢，無論是老百姓還是市場主體都對未來前景憂心忡忡。做生意做不成、錢放在村鎮銀行還取不出來，紛紛想往外逃。

張穎婕說，她身邊的同事，拿到海外永居綠卡的不在少數，很多人都是工作在國內、小孩和資產在國外。例如，北大一位退休校領導是光華管理學院的教授，退休後常年待在國外和孩子在一起，偶爾回來跟同事吐槽一下，院長則更不用說，找到機會就往國外跑。

張穎婕指出，從小在國內長大，後來又到海外讀書工作，因為家庭因素回國，她當然希望自己的國家能富裕起來。只是近些年看到的情況不是越來越好，反而是越來越糟。美國有個學者叫余茂春，最著名的一句話就是要把中共當局和中國人民分開，還是很有道理。中共當局最擅長的就是畫大餅，為了自己的合法性。更可笑的是，不僅畫餅，還不斷「翻烙餅」，朝令夕改的情況數不勝數，正式文件說廢就廢，毫無信用可言，老百姓自然沒有信心。

張穎婕舉例，前些年一直畫的大餅，其中之一就是2035年達到中等已開發國家水準。根據國內同事測算，想達到這個目標，至少每年要確保5％的GDP成長。但保5何其之難！2024年的保5，又有多少水分！年終歲末靠預期型集中出口把數字拉上去，泱泱大國竟然要靠進出口來拉動三分之一的經濟成長，這是極不正常的事。更不論這5％背後的經濟結構，實在稱不上「高品質」。中共自己訂定的政策目標，常常被人看作笑話。

文章指出，中國經濟歷經30多年高速發展，到了十八大之後，成長一路從10％到今天的維持5％都困難，原因有很多重，但根本上，還是經濟基礎與上層建築之間產生了矛盾。上層建築不改革，改革開放釋放的發展紅利也快到頭了。前任領導人看這個問題看得很清楚，溫家寶的原話是，沒有政治體制改革的成功，經濟體制改革不可能進行到底。

張穎婕寫道，政治體制再不改革，當前和之後一段時間的困局就將無解！2021年夏天，河南那場大暴雨，官方說法是總共造成小幾百人的死亡失蹤。事實上，「當我們站在鄭州京廣路的隧道，看到路面上漂浮具具屍體時，就知道實際的死亡人數絕對被誇小了十倍不止！」這一、兩年，社會戾氣愈來愈重，砍人傷人暴力事件頻繁。中共當局的一個最大笑話，就是言行完全相反。例如，黨章裡寫的「實事求是、求真務實」，與很多當局的言行完全相悖，老百姓直言，「我們已經看過太多生動的例子，我們現在不好騙了！」

張穎婕直言，政治體制再不改革，無論如何唱響光明論都是無救的體制！有時候被問，你們北大的學者能否說幾句公道話，讓上面的人聽見。但事實上，知識分子什麼都做不了。除了一些小修小補的技術細節，不敢說真話，只能配合唱響所謂的光明論。大學、科研院所、企業的體制機制也上行下效，浮躁功利、根本沒有長期主義。

張穎婕最後坦言，她沒有什麼解決方案，但「問題在經濟，根子在政治」，如果硬要提方案，大抵是和絕大多數中國老百姓、市場主體、甚至體制內大部分人所期待的一樣，那就是政治體制改革，政治體制改革，政治體制改革！重要的話說三遍！

除了張穎婕，廣州華南理工大學教授兼生物科學與工程學院院長林影、教授兼院長助理韓雙艷，今年4月攜手實名發表名為「星星之火，可以燎原！」的反共討習檄文，批判中國共產黨近年一系列惹得天怒人怨的政策，還提起六四天安門悲劇在中國被刻意遺忘，呼籲中國人民奮起而戰，反對獨裁，爭取民主自由！在發表上述反共討習檄文後，林影和韓雙艷已分別被摘除院長和教授兼院長助理職務，個人訊息遭刪除。

許多體制內知識分子發文批評習近平。（路透檔案照）

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