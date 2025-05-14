哈瑪斯領導人又-1？ 以色列空襲炸地下設施 辛瓦親弟生死不明

以軍13日對加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的歐洲醫院進行空襲，圖為汗尤尼斯遭空襲示意圖，非本次行動。（法新社）

2025/05/14 17:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩走廊戰爭爆發後，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）領袖人持續遭到以色列擊殺，當地時間13日，以軍對加薩走廊南部進行空襲，哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦（Mohammed Sinwar）生死不明。

綜合外媒報導，13日以軍對加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的歐洲醫院周圍進行空襲，至少投下了9枚炸彈，影片顯示醫院周圍地區被爆發煙塵給覆蓋，以軍指出，這次空襲的目標是醫院底下的哈馬斯指揮中心，情報顯示哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦當時正在指揮中心內。

請繼續往下閱讀...

穆罕默德·辛瓦是哈瑪斯前領袖辛瓦（Yahya Sinwar）的弟弟，為在長達18個月的加薩戰爭中倖存下來的哈瑪斯高層領導人之一，目前是哈瑪斯在加薩走廊的實際領導人。

加薩走廊戰爭爆發後，以色列致力於斬首哈瑪斯領導層，包含政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）、辛瓦、軍事領導人戴夫（Mohammed Deif）。

在領袖接連遭到殺害後，哈瑪斯擬不選出新領袖，而是由卡達的5人集團集體領導，部過在加薩走廊的武裝部隊不同意這項作法，而是推舉穆罕默德·辛瓦為領導人，在其指揮下行動，以軍認為他是2023年10月的恐攻策畫者之一，懸賞30萬美元找尋其蹤跡。

報導指出，以軍將穆罕默德·辛瓦最為目標，是希望除掉停火談判中不妥協的強硬派。加薩走廊衛生部表示，這次空襲造成16人死亡、70多人受傷，但沒有透露穆罕默德·辛瓦是否在傷亡者之列，以色列軍方也正在分析這次空襲行動是否成功，認為如果當時穆罕默德在指揮中心內，他很可能會死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法