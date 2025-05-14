為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈瑪斯領導人又-1？ 以色列空襲炸地下設施 辛瓦親弟生死不明

    以軍13日對加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的歐洲醫院進行空襲，圖為汗尤尼斯遭空襲示意圖，非本次行動。（法新社）

    以軍13日對加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的歐洲醫院進行空襲，圖為汗尤尼斯遭空襲示意圖，非本次行動。（法新社）

    2025/05/14 17:02

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加薩走廊戰爭爆發後，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）領袖人持續遭到以色列擊殺，當地時間13日，以軍對加薩走廊南部進行空襲，哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦（Mohammed Sinwar）生死不明。

    綜合外媒報導，13日以軍對加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的歐洲醫院周圍進行空襲，至少投下了9枚炸彈，影片顯示醫院周圍地區被爆發煙塵給覆蓋，以軍指出，這次空襲的目標是醫院底下的哈馬斯指揮中心，情報顯示哈瑪斯目前的實際領導人穆罕默德·辛瓦當時正在指揮中心內。

    穆罕默德·辛瓦是哈瑪斯前領袖辛瓦（Yahya Sinwar）的弟弟，為在長達18個月的加薩戰爭中倖存下來的哈瑪斯高層領導人之一，目前是哈瑪斯在加薩走廊的實際領導人。

    加薩走廊戰爭爆發後，以色列致力於斬首哈瑪斯領導層，包含政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）、辛瓦、軍事領導人戴夫（Mohammed Deif）。

    在領袖接連遭到殺害後，哈瑪斯擬不選出新領袖，而是由卡達的5人集團集體領導，部過在加薩走廊的武裝部隊不同意這項作法，而是推舉穆罕默德·辛瓦為領導人，在其指揮下行動，以軍認為他是2023年10月的恐攻策畫者之一，懸賞30萬美元找尋其蹤跡。

    報導指出，以軍將穆罕默德·辛瓦最為目標，是希望除掉停火談判中不妥協的強硬派。加薩走廊衛生部表示，這次空襲造成16人死亡、70多人受傷，但沒有透露穆罕默德·辛瓦是否在傷亡者之列，以色列軍方也正在分析這次空襲行動是否成功，認為如果當時穆罕默德在指揮中心內，他很可能會死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播