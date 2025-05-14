網瘋傳7/5大地震預言 日媒點名「香港」、「台灣」助長謠言

日本放送協會（NHK）調查，網路上流傳的「2025年7月5日日本將發生大災難」謠言，在中文圈主要集中在「香港」和「台灣」，相關影片則在YouTube與TikTok出現。（圖擷取自「NHK NEWS WEB」官網）

2025/05/14 22:50

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒創作的《我所看見的未來》（私が見た未来）預言命中日本311地震爆紅，裡面還提到今年7月5日在日本、台灣、菲律賓之間會發生大地震，網友瘋傳，日本政府數度發聲澄清，日本旅遊業仍大受影響，日本媒體特別報導對這個現象。

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根據日本放送協會（NHK）4月26日報導，日本是最受香港喜愛的海外旅遊國家之一，在去年訪日人數高達到268萬以上，相當於香港總人口的3分之1。然而，根據日本政府觀光局調查，今年3月訪日的香港旅客人數，相較去年同期減少了9.9％，由於赴日旅遊需求下滑，導致日本與香港的定期航班出現變化，多家定期航班因此減少。

報導指出，這波異常現象與一則毫無科學、出自日本漫畫《我所看見的未來》中的「2025年7月5日日本將發生大災難」謠言有關，不少知名YouTube頻道或網紅轉發，引起民眾恐慌。根據NHK分析，與「2025年7月」相關的日文影片，從2023年底起出現、2025年激增，目前在YouTube已超過1400部，總觀看次數超過1億萬次。

這些影片還被翻成多國語言，擴散海外各國與其他社群媒體，其中，中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台TikTok有50多部相關影片，總觀看次數累積超過4000萬次。不僅如此，這些謠言也在中文圈廣傳，主要集中在「香港」和「台灣」，與其相關的繁體字影片，YouTube至少已有220部，總播放次數超過5200萬次。

此外，日本政府今年3月發布最新的「南海海槽巨大地震」災損預測報告，導致這些謠言更迅速擴散；再加上3月緬甸中部發生大地震，又有大量影片將此事與泰國的「預言者」言論聯繫起來，以及中國駐日本大使在今年4月中旬，呼籲中國旅日僑胞「防範南海海槽大地震災害」，導致相關影片與發文急遽增加。

對於這個情況，日本政府、內閣府防災科、氣象廳等有關單位多次出面闢謠，氣象廳指出，「以目前的科學知識，無法預測地震或火山爆發的具體時間、地點或規模。」東京大學研究災害傳播的關谷直也教授也強調，目前流傳的謠言屬「都市傳說」或「流言」，呼籲民眾接觸到無科學根據的資訊時，不要轉傳或擴散。

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