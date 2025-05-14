日本燒烤店拒中國客 慘遭小粉紅出征道歉

一間燒烤店貼出中文告示，表示有很多人「沒有禮貌」，店家不許中國觀光客光顧。有網友在社群平台上貼出照片，表示該店目前已經歇業。（擷取自Threads）

2025/05/14 16:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪世界博覽會4月13日開幕，吸引許多中國遊客前往。不過，當地有1間燒烤店貼出中文告示，表示有很多人「沒有禮貌」，店家不許中國觀光客光顧。相關照片被中國客截圖PO網後，店家慘遭中國網友出征。最後該燒烤店所屬的餐飲控股集團SASAYA公司也在官網發出中、日雙語道歉告示。

日本大阪的燒烤店「炭火燒鳥Hayashin」，日前貼出告示用不流利的中文寫：「有很多人沒有禮貌，我們不允許中國顧客光臨我們的商店。感謝您的理解。」告示貼出後，被中國遊客轉發PO網，引發譁然，不少中國網友在推特等社群平台PO文辱罵該店家。

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就有1名中國網友PO文怒轟：「中國遊客向來尊重各地文化、入鄉隨俗。可這種區別對待，真讓人寒心！出門在外，我們代表著國家形象，一直努力展現友好、文明的一面。 但個別店鋪這種做法，是對全體中國遊客的不公正評判。」

對此，該燒烤店所屬的餐飲控股集團SASAYA公司12日在官網發布中文簡體、日文的道歉告示。

告示全文：

各位顧客，大家好。

關於我公司旗下餐飲門市「炭火燒鳥HAYASHIN」，其店鋪營運負責人日前在未經公司許可的情況下，擅自張貼了數日針對特定外籍顧客謝絕入內的告示，對此，我公司已在第一時間撤銷該告示。

對於因此告示而感到不快的所有顧客，我們在此致以最誠摯的歉意。

一直以來，我公司所有門市都秉持著平等歡迎包括外籍顧客在內的所有顧客，並竭力提供最優質服務的宗旨進行營運。今後，此方針也絕不會改變。

此外，對於各位在社群媒體等平台提出的諸多寶貴意見，我公司全體員工都將虛心接受。為了今後能向所有到店顧客提供更加滿意的服務，我們將更加努力精進。懇請各位今後也能繼續給予我們支持與厚愛。

有網友在社群平台上貼出照片，表示該店目前已經歇業，不過總公司道歉聲明並未提及。

對此，該燒烤店所屬的餐飲控股集團SASAYA公司12日在官網發布中文簡體、日文的道歉告示。（擷取自株式会社SASAYA控股）

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