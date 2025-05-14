嚇人！男子試圖開艙門、拿湯匙攻擊空服員 認罪後可獲釋返家

托雷斯於2023年3月搭乘聯合航空飛往波士頓的班機途中，試圖打開機艙門並以一把金屬湯匙攻擊空服員。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

2025/05/14 16:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州34歲男子托雷斯（Francisco Severo Torres），2023年3月搭乘聯合航空飛往波士頓的班機途中，試圖打開機艙門並以一把金屬湯匙攻擊空服員，波士頓聯邦法院近日宣布，因托雷斯認罪，將同意以服刑時間抵銷刑期的獲釋協議。

綜合外媒報導，檢察官13日表示，現年34歲托雷斯於2023年搭稱聯合航空飛往波士頓，距離波士頓還剩下45分鐘左右時，機組員發現一側艙門的鎖定裝置被異常操作，隨後托雷斯再次靠近艙門，並聲稱「要殺死機上所有男人」，還聲稱要「接管飛機」，接著以一根被改造過的金屬湯匙攻擊空服員的頸部，乘客和機組人員聯手將托雷斯制伏並壓制，飛機落地後被警方逮捕。

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據檢方及證人說法提及，嫌犯在機上出現情緒激動、言語混亂的行為，包括聲稱「他是吸血鬼德古拉的兒子」，並喊話希望被槍殺以達成「轉世」。空服員指出，托雷斯曾以湯匙連續敲擊其衣領、領帶，但未造成實質傷害。

檢察官指出，托雷斯承認在機上涉嫌襲擊和恐嚇機組人員，此次認罪協議當地時間11日轉交至波士頓聯邦法院，包括已服刑期滿後獲釋、獲釋後接受60個月監督、遵守心理健康治療，以及罰款和沒收財產。

儘管嫌犯涉犯罪名最高可判終身監禁，但法院13日裁定他可先行釋放，由其母親接回家中，須於7月17日回到法院接受正式量刑；此外，托雷斯的保釋條件包括不得離開該州。

波士頓聯邦法院近日宣布因托雷斯認罪，將同意以服刑時間抵銷刑期的獲釋協議。（圖擷自「@DeL2000」X）

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