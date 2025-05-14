怕選舉歪樓！南韓星巴克「呼叫我」服務暫擋總統候選人名字

南韓星巴克門市因應即將到來的總統大選，暫時禁止顧客使用候選人姓名作為點餐暱稱，以維持服務中立性。（法新社資料照）

2025/05/14 15:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓星巴克（Starbucks）14日向《法新社》證實，已禁止顧客使用該國總統候選人及遭罷黜前總統的名字作為點餐暱稱。此舉正值南韓即將於6月3日舉行總統補選，以決定因去年12月試圖實施戒嚴令而遭彈劾下台的前總統尹錫悅的繼任者。

在南韓，星巴克門市提供「呼叫我的名字（Call My Name）」服務，顧客可透過星巴克應用程式（App）輸入自選暱稱，店員在訂單完成時會以此名稱呼叫顧客取餐。該公司表示，在選舉結束前，顧客將無法使用所有七位總統候選人的名字，包括目前民調領先的李在明及主要保守派對手金文洙。

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星巴克指出，這項措施於本週官方競選活動開始時宣布，是基於先前選舉期間顧客濫用「呼叫我的名字」功能的經驗。該公司在聲明中強調，此功能是「一項獨特的星巴克服務，旨在建立店員與顧客間的連結感。」聲明並稱：「我們不採取任何宗教或政治立場，並積極監控及限制使用負面語言、不雅詞彙、色情內容，或任何可能讓我方員工難以或不宜叫出的表達方式。」

此外，星巴克也禁止顧客使用前總統尹錫悅的名字。尹錫悅已被免職，目前正因叛亂罪名面臨刑事審判。

此次南韓總統大選的背景，正值專家對國內政治兩極化與分裂日益加劇表達擔憂之際。尹錫悅聲稱實施戒嚴是為打破立法僵局並「剷除」親北韓的「反國家」勢力，此舉獲得了極端宗教人士及右翼YouTube創作者的支持。今年一月，因法院批准對尹錫悅的正式逮捕令，憤怒的極端支持者闖入首爾法院，導致親尹集會演變為暴力事件，其中兩人已於14日遭判刑。

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