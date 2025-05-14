實皆斷層破裂引發緬甸強震 整片地表位移恐怖瞬間首次拍到

3月28日中午，緬甸實皆省發生規模7.7地震，造成緬、泰兩國至少5500多人罹難。（法新社）

2025/05/14 14:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月28日中午緬甸實皆省發生規模7.7地震，造成緬、泰兩國至少5500多人罹難，這起地震是由實皆斷層所引起，近日一段地震發生瞬間的監視器影片曝光，清楚拍到斷層破裂畫面，整個地表直接位移，這可能是人類史上首次清晰拍到地震斷層位移瞬間的影片，驚呆科學家。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，新加坡工程師Htin Aung近日在臉書貼出一段緬甸太陽能發電廠大門監視器影片，只見地震發生時，整個畫面都在震動，突然間遠方地表整個滑動，大門外車道裂開，整個畫面相當驚悚。

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科羅拉多州立大學地球物理學家阿斯特（ Rick Aster）表示：「據我所知，這是我們所看過關於大地震地表破裂的最佳影片。」他表示在大地震後，科學家往往前往斷層進行實地考察，尋找斷層破裂的證據，但尚未真正了解斷層破裂瞬間的動態。

阿斯特說，地震學家一定會對此密切關注，如果監視器地點和其他細節能夠確定的話，相關研究可能會在未來以某種形式出版。

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