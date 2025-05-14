私密照外洩、文件遺失、外交官涉諜…… 瑞典國安連環炸！

前瑞典駐烏克蘭蒂貝里大使上週獲任命國安顧問後，因其在同志交友網站Grindr上的私密照被寄給政府而被迫辭職。 （圖取自Facebook）

2025/05/14 13:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《路透》報導，瑞典一名資深外交官因涉嫌從事間諜活動遭到逮捕。據當地媒體報導，瑞典安全局（Säpo）正調查此案是否與上週甫上任數小時即閃電辭職的國家安全顧問有關。

瑞典安全局週二證實逮捕一人，媒體指認其為一名曾派駐多國使館的高階外交官。瑞典國家廣播公司（SVT）報導，安全局正釐清此案與前駐烏克蘭大使蒂貝里（Tobias Thyberg）辭去國安顧問一職的關聯。蒂貝里上週四獲任命後，因其在同志交友網站Grindr上的私密照被寄給政府而被迫辭職。

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檢方聲明指出，這名未具名外交官被懷疑在蒂貝里被迫辭職的同一時期從事間諜活動。SVT報導稱，蒂貝里本人並未被列為犯罪嫌疑人。蒂貝里短暫接替的是前國安顧問蘭德霍爾姆（Henrik Landerholm），蘭德霍爾姆也因遺失機密文件於今年1月被迫去職。

近年來，瑞典當局日益擔憂來自俄羅斯、中國和伊朗等外國勢力及特定團體的威脅，這些威脅涵蓋暴力攻擊、混合戰及商業間諜等。今年3月，安全局警告外國勢力正透過混合活動破壞瑞典及歐洲穩定。

瑞典司法部長史卓默（Gunnar Strömmer）週二向SVT表示，政府已獲知安全局的行動，被捕者因「合理理由」涉嫌間諜活動。「合理理由」是瑞典懷疑程度分級中較輕的一級。史卓默稱：「調查必須進行，我不願預判。」

被捕者的委任律師斯特蘭德（Anton Strand）拒絕評論。

安全局表示，在斯德哥爾摩地區採取行動後逮捕一人，因保密無法提供更多資訊。安全局發言人盧茨（Karin Lutz）表示，雖理解外界對兩起事件關聯的疑問，但無法評論，僅確認有一人被捕。檢察官辦公室未立即回應置評請求。

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