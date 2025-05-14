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    日埼玉天坑遺體確認是74歲卡車司機 家屬聲明惹哭眾人

    日本埼玉縣八潮市道路塌陷3個多月來，本月2日終於發現墜落天坑的74歲卡車司機。（美聯社）

    日本埼玉縣八潮市道路塌陷3個多月來，本月2日終於發現墜落天坑的74歲卡車司機。（美聯社）

    2025/05/14 13:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣八潮市今年1月發生嚴重道路塌陷意外，一輛卡車當場墜入「天坑」，74歲男司機自此失聯。歷經3個多月的搜尋後，搜救人員終於在本月初於下水道管線內尋獲1具遺體，經DNA鑑定確認是失蹤司機。

    據《NHK》報導，日本警方今（14）日證實，5月2日於塌陷現場尋獲的遺體，經DNA分析確定身分是1月26日墜入坑洞的74歲男司機。事發當時，事發地點路面突然坍塌，司機所駕卡車整輛墜落，監視器及行車記錄器也拍下事發瞬間。

    2日尋獲遺體當天，司機女兒透過聲明表示，事故發生3個多月後，父親終於獲救，「這是一場連我自己都從未預想的道路坍塌意外，墜落後留在車內的父親是心志堅強的人，他一定想要活著回家，並與恐懼和痛苦搏鬥到最後一刻，每當想到這一點，我的身體就會發抖、胸口發悶」。

    她也提到，父親生前總是面帶微笑，對家人付出無微不至的關愛，不僅陪伴孫兒長大，也見證曾孫的誕生，是家族中無法取代的支柱。「我們至今仍難以接受這個事實，但接下來我們會為父親努力活下去。」。

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