迎合川普愛好！ 沙烏地阿拉伯街頭出現麥當勞餐車

沙烏地阿拉伯特別準備一台行動麥當勞餐車，迎接川普到來，影像於社群媒體曝光引發熱烈討論。（圖擷自「@bennyjohnson」X）

2025/05/14 14:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普12日起展開為期4天、橫跨3國的中東之行，首站抵達沙烏地阿拉伯，對此沙國特別推出一台行動麥當勞餐車迎接川普到來，影像於社群媒體曝光引發熱烈討論。

據《福斯新聞》報導，白宮官員證實，川普抵達沙國首都利雅德當日，有1輛麥當勞餐車也現身當地街頭。受保守派歡迎評論者強森也轉發影片，內容提及「沙烏地阿拉伯為川普帶來一台行動麥當勞」，許多網友看到後相繼留言，有人說「太神奇」、「這是真的嗎？」。

請繼續往下閱讀...

報導提及，川普對於麥當勞熱愛早已為人所知，他在2019年於白宮宴請全美大學橄欖球冠軍隊時提供滿桌速食；川普女婿、白宮資深顧問庫希納（Jared Kushner）透露，川普2020年確診後康復期間也曾點麥當勞。川普去年競選期間，甚至穿上麥當勞圍裙，在賓州費當地某間麥當勞分店親自炸薯條、接待顧客。

川普去年競選期間，甚至穿上麥當勞圍裙，在賓州當地某間麥當勞分店親自炸薯條。（美聯社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法