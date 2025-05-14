轟動全美殺父母案35年 梅南德斯兄弟獲減刑 有望假釋

1991年4月12日，萊爾（左）與艾瑞克·梅南德斯兄弟在加州比佛利山莊出席一場初步審判聽證會。（美聯社）

2025/05/14 12:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾因槍殺雙親而震驚全美的梅南德斯兄弟——艾瑞克（Erik Menendez）與萊爾（Lyle Menendez），在入獄35年後，於本週二（5月13日）迎來重獲自由的一線曙光。洛杉磯郡高等法院法官麥可·傑西克（Michael Jesic）裁定，將兄弟倆原先不得假釋的無期徒刑，減為50年至終身監禁。

《美聯社》報導，這項判決意味著，依據加州青年罪犯法（California’s youthful offender law），他們因犯案時未滿26歲，如今已符合申請假釋的資格。不過，他們是否真能走出監獄，還得看州假釋委員會的最終決定。辯護律師葛拉格斯（Mark Geragos）原盼能將罪名降至過失殺人，讓兩人立即獲釋，但法官並未如此裁決。

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兄弟倆透過視訊首度在法庭上發言。萊爾說：「我殺了爸媽，我不找藉口，也不辯解。」艾瑞克也為自己的行為道歉。法官傑西克表示，在「深思」後，他肯定兩人「改變人生的努力」，並指一名監獄官員罕見為他們寫信支持減刑，令他動容。傑西克強調：「我並非說他們應被釋放…但我相信他們過去35年做得夠多，應獲此機會。」

梅南德斯兄弟因1989年在比佛利山莊家中謀殺父親荷西（Jose Menendez）與母親凱蒂（Kitty Menendez）於1996年被判處無期徒刑定讞。當年他們分別僅18歲和21歲。辯方始終主張，兄弟倆是因不堪父親長期性虐才被迫自衛；檢方則認為他們是為覬覦巨額遺產而冷血行兇。

這起案件數十年來一直是美國社會高度關注的焦點，其錯綜複雜的家庭悲劇與司法爭議，近期也因Netflix推出相關的紀錄片影集（如《怪獸：梅南德斯兄弟的故事》與訪談式紀錄片），再度引發廣泛討論。他們的表親也出庭表示，家族已原諒他們。

洛杉磯檢方反對減刑，認為兄弟倆未完全承擔罪責。但前洛杉磯郡檢察長賈斯康（George Gascón）去年已表態，若以今日對性虐與創傷的理解來看，此案處理或有不同。辯護律師葛拉格斯也強調，減刑目的在於「鼓勵改過遷善」。

此為加州懲教部門提供的艾瑞克（左）與萊爾·梅南德斯兄弟的檔案照片。兩人因謀殺父母罪名成立，已服刑超過30年。（美聯社）

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