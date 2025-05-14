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    睡眠小偷抓到了！兇手竟是「氣候變遷」每年偷你44小時好覺

    酷暑難眠，如何一夜好眠成現代人課題。科學家正研究適應之道，助民眾在高溫下提升睡眠品質。示意圖。（法新社）

    酷暑難眠，如何一夜好眠成現代人課題。科學家正研究適應之道，助民眾在高溫下提升睡眠品質。示意圖。（法新社）

    2025/05/14 11:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕氣候變遷致全球氣溫攀升，嚴重衝擊睡眠品質。科學家疾呼，人類需學習適應之道，如沖涼水澡、減少咖啡因與酒精攝取。人腦對高溫敏感，體溫升高易啟動壓力反應，干擾睡眠。

    《法新社》13日報導，學界正積極尋求協助身體適應高溫、改善睡眠的機制。《睡眠醫學》（Sleep Medicine）期刊2024年文獻回顧指：「氣候變遷與都市化引發的高溫，對全球人類睡眠構成威脅，影響健康與福祉。」

    《同一地球》（One Earth）期刊2022年研究顯示，21世紀前20年，人類年均睡眠已較以往減少44小時，與氣溫上升相關。哥本哈根大學學者·邁納（Kelton Minor）預測，至2099年，全球暖化恐使每人年損50至58小時睡眠。該研究數據源自68國逾47000人。邁納強調：「亟需干預研究與實地實驗，促進適應，維護睡眠在酷熱世界中的修復力。」

    腦中調控體溫與睡眠的神經元緊密關聯，降核心體溫是提升睡眠品質之鑰。巴黎西岱大學研究員索維（Fabien Sauvet）稱，身體適應高溫有其代價，如流汗增多需補充更多水分，且有極限。熱浪期間，調整活動、作息及衣著至關重要。但他認為人類「耐熱度可能高於普遍認知」，引述研究指室溫達攝氏28度仍可好眠。他挑戰「臥室須18-20度」的迷思，建議輕便衣物、薄被單及良好通風有助因應高溫，「總開空調將無法適應環境。」

    跨學科生物學研究中心（Centre for Interdisciplinary Research in Biology）神經科學家蘭西拉克（Armelle Rancillac）則指，逾攝氏28度「情況更複雜」。長期缺眠會擾亂身體恢復，短期致嗜睡、疲勞，增意外風險；長期累積睡眠「債務」，影響代謝，增肥胖、糖尿病、心血管疾病甚至阿茲海默症風險，並損及抗壓性與心理健康。

    為在高溫下好睡，蘭西拉克強調需「注意睡眠敵人」。睡前宜沖涼水澡（非冰水），少碰咖啡等刺激物，限制酒精。索維建議運動後避泡熱水澡。日間最熱時小睡（下午2點前，30-40分鐘）有助減緩睡眠不足衝擊。

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