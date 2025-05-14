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    史上最大烏龍 英國男子含冤入獄38年

    英國13日傳出一樁烏龍冤案，一名男子被指控謀殺罪入獄38年，最終認定是冤獄，示意圖。（路透）

    英國13日傳出一樁烏龍冤案，一名男子被指控謀殺罪入獄38年，最終認定是冤獄，示意圖。（路透）

    2025/05/14 12:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國昨（13）日傳出一樁烏龍冤案，一名男子被指控謀殺罪入獄38年，30歲的青年如今都成了68歲的老人。此案件在近日重審後，於昨日在法院被推翻，改判該名男子為無罪，成為英國史上入獄時間最長的冤案。

    《衛報》報導，沙利文（Peter Sullivan）於1987年因謀殺酒吧兼職人員辛達爾（Diane Sindall）被定罪，據了解，當年21歲的辛達爾從酒吧下班後，發現貨車沒有油，在前往加油站時遭到不明人士襲擊侵犯，最後被毆打致死。沙利文則是當天因輸了飛鏢比賽後喝了一整天的酒，並帶著一根撬棍出門，期間有遇到新達爾，故警方將沙利文列為嫌疑人。

    由於當年科學技術的侷限，難以讓沙利文自清並非為兇手。直到近日重審此案件，在刑事案件審查委員會（Criminal Cases Review Commission,CCRC）使用最新技術的檢驗下，發現當時保存的樣本中並沒有沙利文的DNA，這才還了沙利文的清白。

    負責調查相關案件的檢察官伯利（James Burley）指出，沙利文被關了近40年才被宣告無罪，這顯示上訴制度的問題，沒辦法糾正司法不公，目前迫切的需要進行制度上的改革。英國首相府對此表示，將會釐清此次烏龍調查案的始末，一定會給沙利文以及其家人應得的答案。

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