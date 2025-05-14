泰國9寶媽拉孩子下海「自產自銷」亂倫色情片 最小僅10歲

泰國9寶媽拉子女一同下海拍亂倫色情片，年紀最小的孩子才10歲。（擷取自รัฐบาลห่วยๆ V1/FB）

2025/05/14 11:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國碧差汶府一家11口近日因涉嫌「自產自銷」色情影片，引發社會關注。34歲的9寶媽康源（Kham Ngen）帶著多名孩子與丈夫一同參與，其中最小的孩子年僅10歲。

綜合泰媒報導，泰國臉書粉專「ท่านเปา」10日揭露，這戶家庭共11人，經營一個秘密群組，拍攝並販售自製色情影片。擔任公園管理員的父親經常會穿著制服出現，涉及成員包括21歲、18歲、17歲、15歲、12歲及10歲的子女。另有3名分別11歲、7歲及2歲的孩子尚不確定是否涉案。

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碧差汶府社會發展與人類安全部曾派員調查，但未能即時制止該行為。康源曾表示將提告調查人員，她還威脅要對評論及揭露此事的民眾採取法律行動。非營利組織「Be One」介入後，康源最初聲稱影片由AI製作，隨後改口承認拍攝影片，但否認未成年子女有參與。

目前，碧差汶府社會發展與人類安全部已安置5名未滿18歲子女，並安排進行健康檢查，以檢查是否有任何性虐待的跡象。當地警方正調查影片內容與金流，後續將依法律處理。

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