為看飛機起飛！瑪侯海灘遊客遭強風吹倒 網批：愚蠢無知

2025/05/14 11:44

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕不要命?加勒比海荷屬聖馬丁島的瑪侯海灘(Maho Beach)多名遊客近日被一架低空起飛的客機強風吹倒,甚至有人被吹進海裡,畫面曝光後在社群平台瘋傳並引起外界矚目。

綜合外媒報導,瑪侯海灘僅距離朱麗安娜公主國際機場機場跑道約50公尺,飛機起飛時距離地面高度僅20公尺,現場設有多個警告,提醒遊客此地存在「嚴重身體傷害或死亡」的風險。

公開影像可見,一架MD80系列飛機準備起飛時,現場一小群遊客靠近機場圍欄拍照和錄影,當飛機啟動後強烈氣流捲起沙塵,將現場民眾、物品等吹飛,影片中有民眾驚呼「天啊!」,甚至有人被吹進大海。

網友看到影片後紛紛發表不同看法,有人說「這些人是自願被噴射氣流和燃料廢氣噴得滿身滿臉的傻子」、「愚蠢」、「無知」、「那感覺就像活生生被沙塵暴打臉」,還有人自曝「我曾做過這件事,結果背部被玻璃碎片刺傷,我絕不推薦!」

當地警方持續每日監控海灘,同時重申「靠近飛機起飛區域極其危險,應避免模仿此行為」。據悉,紐西蘭57歲女遊客於2017年曾因類似情況喪命,她站在圍欄旁觀看波音737飛機起飛時,遭噴射氣流吹倒撞上擋土牆後不幸身亡。

Insane jet blast at St. Martin Airport: a tourists get blown away by MD80 aircraft taking off. pic.twitter.com/7Q6AjQoC7k