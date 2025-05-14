為看飛機起飛！瑪侯海灘遊客遭強風吹倒 網批：愚蠢無知

加勒比海荷屬聖馬丁島的瑪侯海灘（Maho Beach）多名遊客近日被一架低空起飛的客機強風吹倒，甚至有人被吹進海裡，畫面曝光後在社群平台瘋傳並引起外界矚目。（圖擷自「@NoContextHumans」X）

2025/05/14 11:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不要命？加勒比海荷屬聖馬丁島的瑪侯海灘（Maho Beach）多名遊客近日被一架低空起飛的客機強風吹倒，甚至有人被吹進海裡，畫面曝光後在社群平台瘋傳並引起外界矚目。

綜合外媒報導，瑪侯海灘僅距離朱麗安娜公主國際機場機場跑道約50公尺，飛機起飛時距離地面高度僅20公尺，現場設有多個警告，提醒遊客此地存在「嚴重身體傷害或死亡」的風險。

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公開影像可見，一架MD80系列飛機準備起飛時，現場一小群遊客靠近機場圍欄拍照和錄影，當飛機啟動後強烈氣流捲起沙塵，將現場民眾、物品等吹飛，影片中有民眾驚呼「天啊！」，甚至有人被吹進大海。

網友看到影片後紛紛發表不同看法，有人說「這些人是自願被噴射氣流和燃料廢氣噴得滿身滿臉的傻子」、「愚蠢」、「無知」、「那感覺就像活生生被沙塵暴打臉」，還有人自曝「我曾做過這件事，結果背部被玻璃碎片刺傷，我絕不推薦！」

當地警方持續每日監控海灘，同時重申「靠近飛機起飛區域極其危險，應避免模仿此行為」。據悉，紐西蘭57歲女遊客於2017年曾因類似情況喪命，她站在圍欄旁觀看波音737飛機起飛時，遭噴射氣流吹倒撞上擋土牆後不幸身亡。

Insane jet blast at St. Martin Airport: a tourists get blown away by MD80 aircraft taking off. pic.twitter.com/7Q6AjQoC7k — Out of Context Human Race （@NoContextHumans） May 11, 2025

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