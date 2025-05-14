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    時光膠囊開啟！ 4700萬年前「唱歌的蟲」化石現形 完整度逆天

    德國梅塞爾坑發現的4700萬年前梅塞爾始扁蟬（Eoplatypleura messelensis）化石，其近乎完整的形態為研究古代鳴蟬演化提供了珍貴線索。（圖：Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Frankfurt ）

    德國梅塞爾坑發現的4700萬年前梅塞爾始扁蟬（Eoplatypleura messelensis）化石，其近乎完整的形態為研究古代鳴蟬演化提供了珍貴線索。（圖：Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Frankfurt ）

    2025/05/14 09:48

    〔編譯陳成良／台北報導〕一件深埋岩石中、距今4700萬年的雌蟬化石在德國出土，其近乎完整的形態揭示了歐洲鳴蟬演化的新篇章。科學家將此新物種命名，並指出其發現證明鳴蟬在歐洲的擴散遠早於先前認知，且雄蟬可能如現代蟬般鳴唱。此蟬身長約2.65公分，翼展達6.82公分。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，研究人員4月29日於《科學報告》（Scientific Reports）期刊指出，這些化石也是蟬科（Cicadidae）中「真正」鳴蟬最古老的例證。多數現代蟬均屬此科。

    昆蟲化石記錄不多，雖現代蟬種類繁多，古生物學家僅記錄了44件蟬科化石。研究主要作者、德國波昂大學古生物學家姜輝博士（Dr. Hui Jiang）表示，已知最早鳴蟬化石發現於美國蒙大拿州，年代介於5900萬至5600萬年前。此次新描述的歐洲親戚，則是歐洲最古老的鳴蟬。

    姜輝指出，因化石保存完好，此古蟬被歸入現今歐洲已無蹤跡、主要分布於亞非洲熱帶的「扁鳴蟬族（Platypleurini）」。此發現將該族鳴聲記錄推前約2000萬年，顯示其多樣化遠早於原先認為的2500萬至3000萬年前非洲起源說。

    美國史密森尼國家自然歷史博物館專家拉班迪拉博士（Dr. Conrad Labandeira）認為，此發現暗示該蟬群演化或比分子數據推測的更慢，或有更古老同族化石待發現。

    研究者將此蟬命名為「梅塞爾始扁蟬（Eoplatypleura messelensis）」，源自發現地德國梅塞爾坑（Messel Pit），為始新世化石遺址。研究共同作者、德國森肯堡研究院韋德曼博士（Dr. Sonja Wedmann）表示，化石於1980年代出土，梅塞爾坑曾是無氧火山湖，利於化石化，因生物群保存極佳獲世界遺產稱號。

    梅塞爾始扁蟬頭部和體型與現代蟬相似，喙狀口器完整。姜輝說，其翅膀也現色彩圖案痕跡，或助偽裝。但其前翅比現存物種更寬短，或影響飛行。

    至於古蟬叫聲，姜輝坦言「無法確知」，但基於體型和分類，其功能可能與現代蟬相似。梅塞爾始扁蟬腹部比現代親戚更寬大，姜輝推測雄蟬或有更大共鳴腔，能產生比現代蟬（如非洲蟬Brevisana brevis可達近107分貝）更響亮的鳴聲。他強調這僅是假說。

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