中國代孕黑幕！ 地下實驗室驚見聾啞女 手術全程「沒打麻藥」

中國湖南長沙縣爆出非法取卵、胚胎移植的違法代孕行為，並傳出有1名聾啞女子參與其中。（圖擷自上官正義微博）

2025/05/14 10:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省長沙縣爆出非法取卵、胚胎移植的違法代孕行為，並傳出有1名聾啞女子參與其中。長沙縣衛健局通報涉案場所已被查封。

綜合中媒報導，曾多次舉報中國醫院販賣出生證明、販賣嬰兒的知名「打拐志工」上官正義12日在社群平台微博舉報稱，湖南長沙存在非法取卵、胚胎移植的違法行為，其中一處實驗室甚至利用殘障人士代孕牟利。

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上官正義指，長沙縣安沙鎮龍華嶺村1棟別墅的地下室設有代孕實驗室，病房擺放了16張病床。病房內有1名聾啞代孕者，來自中國陝西商洛，她以手語比劃收到28萬人民幣（約新台幣118萬元）；另名四川女子稱「到手十多萬人民幣」。

上官正義續稱，涉案集團分工明確，反偵查和防範意識極強，藉由多輛無牌汽車透過轉運方式在長沙縣、長沙市開福區運送代理孕母及捐卵者，每天都有4至10人在別墅進行手術。

中媒《大象新聞》也證實，該報記者聯手上官正義暗訪長沙地下代孕實驗室，蹲守多日並向相關部門舉報。

記者指出，地下層設有實驗室、手術室及病房，現場擺放了大量有關胚胎移植及取卵的醫療器械及藥品。病房裡擺放了16張病床，執法人員進入時還有9名女性躺在床上，包含捐卵者、非法代理孕母。

1張病床上的女性告訴記者她今年29歲，暗訪當天才被帶到別墅裡，剛剛做了胚胎移植的手術，收了19萬元人民幣（約新台幣80萬元）。手術過程中沒有打麻藥，詢問她痛不痛的時候，她搖搖頭說「不痛」。

長沙縣衛健局12日通報，當天上午接獲報案，反映長沙縣1間出租民房疑似有非法代孕活動。該局組織工作人員趕赴現場，與公安、執法、市監等單位及地方政府各部門進行調查處置。涉案場所已被查封，場所內相關工作人員已被拘留，後續將依調查情況依法處理。

中國湖南長沙縣安沙鎮龍華嶺村1幢別墅的地下室設有代孕實驗室。（圖擷自上官正義微博）

中國湖南長沙縣安沙鎮龍華嶺村1幢別墅的地下室設有代孕實驗室。（圖擷自上官正義微博）

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