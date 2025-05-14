「世界最窮總統」穆西卡逝世 社會改革奠定烏拉圭民主發展

烏拉圭前總統穆西卡（Jose Mujica）於13日傳出逝世的消息，享壽89歲。（歐新，資料照）

2025/05/14 10:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被認為是「世界最窮總統」，烏拉圭前總統穆西卡（Jose Mujica）於昨（13）日傳出逝世的消息，享壽89歲。這位前總統於2010年至2015年執政，致力烏拉圭社會改革，影響了後續民主自由的發展，深受人民的愛戴。如今傳出死訊，使不少人感到惋惜。

綜合外媒報導，烏拉圭現任總統奧爾西（Yamandú Orsi）昨日在社群平台「X」（原推特）上宣布前總統穆西卡死訊，雖未公佈死因，但外界猜測可能與今年1月被診斷出罹患食道癌有關。奧爾西表示，感謝這位前總統給予我們的一切，人民將銘記於心。

請繼續往下閱讀...

穆西卡在任職期間生活簡樸，除了將9成月薪都捐出去外，平日也都住在首都破舊的農舍中，而不是總統府，身家更是只有20多萬美元（約新台幣607.54萬元），被稱為是「世界最窮總統」，但他本人卻拒絕這個稱呼，認為窮是來自於對財富錯誤的定義，所謂的最窮是指那些需要很多錢才能過活的人，而自己只要有一張床墊就已經非常快樂。

穆西卡在任期結束時有近70%的支持率，在位期間除了極力批判消費主義外，也大力推動社會改革，其中包含讓烏拉圭娛樂性大麻合法化、墮胎合法化與承認同性婚姻等，同時讓經濟年均成長5.4%，期間降低貧窮率，將失業率維持在較低水準，雖有批評他擴大財政赤字的聲量，但與其他總統不同的是，從未有人指責他貪汙腐敗或是破壞國家民主。

對於這位前總統的死亡，整個拉丁美洲都陷入哀悼，包含阿根廷、玻利維亞與智利等國家政治人物均對其表示敬意，不過，或許對生死早已看開，穆西卡早在去年11月接受BBC最後一次採訪時就提到：「人固有一死，這是無法避免的，也許死亡就像人生中的鹽，讓生命更有滋味。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法